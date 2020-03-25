سوق أبوظبي يربح 20 مليار درهم و«دبي» يتماسك

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

حقق سوق أبوظبي مكاسب كبيرة بلغت 20.1 مليار درهم في ختام جلسة أمس، وسط صفقات لاقتناص الفرص مع تداول أسعار الأسهم عند مستويات جاذبة لا سيما في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي مدعوماً بمشتريات محلية.

وصعد سوق أبوظبي 6.08% إلى 3651.4 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة والتأمين والصناعة والخدمات، فيما تماسك سوق دبي مع انخفاضه هامشياً 0.08% إلى 1713 نقطة، وسط صعود المؤشرات القطاعية باستثناء البنوك والخدمات.

من ناحية أخرى، تباين أداء باقي أسواق المنطقة مع صعود بورصة الكويت 5.11% والسعودية 3.4%، فيما تراجعت بورصة مصر 2.76% وهبطت البحرين 2.09% ومسقط 0.38%، وظلت الأردن معلقة دون تداولات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 320.8 مليون درهم، منها 147.3 مليوناً في دبي، و173.5 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 195.7 مليون سهم، موزعة بواقع 142.8 مليوناً في دبي، و52.97 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5693 صفقة. وتداول المستثمرون على 58 سهماً ارتفع منها 36 شركة وتراجع 16 سهماً. وتوقع وسطاء في السوق لــ «البيان الاقتصادي» استمرار وتيرة الصعود لا سيما صدور قانون بتعديل الشكل القانوني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، ليصبح شركة مساهمة عامة.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك 7.52% مع صعود «أبوظبي الأول» 9.54%، و«أبوظبي التجاري» 6.72%، و«أبوظبي الإسلامي» 3.31%، وزاد قطاع العقار 4.44% على وقع صعود «الدار» 4.64%، و«رأس الخيمة العقارية» 2.12%. وصعد قطاع الاتصالات 6.77% مع نمو سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة 0.2% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 1.67%، فيما انخفض «طاقة» 3.33%، وزاد قطاع الاستثمار 0.2%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 52 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 35.7 مليوناً. وتصدر «الإمارات لتعليم قيادة السيارات» الأسهم الرابحة مع صعوده بالحد الأعلى 14.94%، فيما كان «أسمنت الخليج»، الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفع قطاع العقار 1.56% مع صعود «إعمار العقارية» 2.46%، و«إعمار مولز» 0.1%، و«داماك» 5.85%، و«ديار» 2.51%، فيما انخفض «إعمار للتطوير» 3.73%، وارتفع قطاع الاستثمار 2.55% معززاً بمكاسب «دبي للاستثمار» 2.22%، و«سوق دبي المالي» 4%، و«شعاع كابيتال» 2.88%.

وزاد قطاع النقل 0.95%، بينما انخفض قطاع البنوك 1.7% إثر هبوط «دبي الإسلامي» 4.76%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.63%.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 46 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 25.3 مليوناً. وحقق «الإثمار» أكبر ارتفاع بنسبة 13.68%، فيما كان «أمان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%.

إفصاحات

- أقرت عمومية شركة الرمز كوربوريشن عدم توزيع أرباح، والموافقة بالأغلبية على شراء أسهمها بنسبة 10% بحد أقصى.

- وافق مجلس إدارة شركة دبي للمرطبات بالإجماع على انتخاب أحمد السركال لمنصب رئيس مجلس الإدارة، وعلي العويس لمنصب نائب الرئيس، ووافقت عمومية الشركة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63 مليون درهم.

- اعتمدت الجمعية العمومية لبنك الإمارات للاستثمار التقارير المالية السنوية، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وحجب المكافأة، وتعيين عمر بوحديه كعضو بالمجلس خلفاً لهنري عزام للفترة المتبقية من مدة المجلس بشرط موافقة المصرف المركزي.

- دعت شركة «الجرافات البحرية الوطنية» الجمعية العمومية السنوية للانعقاد في 19 أبريل للنظر في عدم توزيع أرباح على المساهمين.

- وافقت عمومية شركة «البحيرة الوطنية للتأمين» على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2019.

- تعقد شركة «الفجيرة لصناعات البناء» اجتماع العمومية في 31 مارس إلكترونياً للنظر في مقترح توزيع أرباح نقدية 15% وبإجمالي 20.39 مليون درهم.

- تبحث الجمعية العمومية لشركة «الفجيرة الوطنية للتأمين» في 14 أبريل مقترح توزيع أرباح نقدية 8% وأسهم منحة 10% عن 2019.

- أعلن «بنك أبوظبي الأول» تعيينات جديدة في الإدارة العليا شملت تعيين فاضل العلي في منصب نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، وتعيين هناء الرستماني في منصف نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة إلى جانب منصبها الحالي كرئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد.