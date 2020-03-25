«الشارقة الإسلامي» يعتمد تسهيلات وإجراءات وقائية

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد مجلس إدارة مصرف الشارقة الإسلامي حزمة من التسهيلات لدعم عملائه في وجه التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، واتخذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الصحية لضمان سلامة الموظفين والعملاء في المبنى الرئيسي للمصرف وكافة فروعه الـ36، وذلك اعتباراً من 1 أبريل، وفق تعليمات المصرف المركزي وبما يتماشى مع توجيهات إدارة السلامة والوقاية بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

واشتملت تسهيلات الأفراد من العملاء المتأثرين بتأخر رواتبهم أو تأجيلها أو ممن فقدوا وظائفهم بسبب الأوضاع الحالية إمكانية تأجيل سداد أقساطهم الشهرية عند الطلب لمدة 3 أشهر مع إعفائهم من الرسوم، مع تقديم خطة سداد مريحة بلا أرباح (0%) لمدة 6 أشهر عند استخدام بطاقة سمايلز الائتمانية في دفع رسوم التعليم والمواد الغذائية، إضافة إلى خطة سداد مريحة بلا أرباح (0%) لمدة 6 أشهر في التحويل النقدي من خلال خدمة «إيزي كاش»، مع تحمّل المصرف كافة رسوم السحب النقدي والاستعلام عن الرصيد من أي جهاز صراف آلي تابع للبنوك الأخرى.

كما أقر المجلس إتاحة خيار تأجيل السداد لمدة شهر عند الطلب لجميع العملاء المستفيدين من قروض التمويل العقاري، مع تخفيض مبلغ الدفعة الأولى لطلبات التمويل العقاري الجديدة 5%. وتم خفض الحد الأدنى لحساب الشركات إلى 10,000 درهم.

كما أقر المصرف رفع سقف السحب النقدي اليومي من أجهزة الصراف الآلي إلى 15 ألف درهم لحسابات الأفراد، و25 ألف بالنسبة لحسابات الأولوية المصرفية كخيار بديل عن زيارة الفروع خلال الفترة الحالية.