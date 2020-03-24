23 أبريل تصويت إلكتروني على شراء موانئ دبي العالمية لأسهمها

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أعلنت شركة موانئ دبي العالمية أمس عن موعد التصويت على عرض شراء نسبة الـ19.55% من أسهمها المتداولة حالياً في بورصة «ناسداك دبي». وكانت شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية، الشركة المالكة لشركة موانئ دبي العالمية قد عرضت في 17 من فبراير الاستحواذ على النسبة المذكورة أعلاه، الأمر الذي سيعيد شركة موانئ دبي العالمية إلى الملكية الخاصة.

وبحسب الإفصاح الذي نشرته أمس موانئ دبي العالمية على موقع «ناسداك دبي»، فسيكون موعد التصويت في الساعة 2,00 من ظهر يوم 23 من أبريل، 2020 يليه اجتماع الجمعية العمومية لشركة موانئ دبي العالمية في نفس اليوم. وسيُجرَى كل من التصويت والجمعية العمومية إلكترونياً.