الأسهم تواصل التراجع تحت ضغط التسييل الأجنبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

واصلت الأسهم هبوطها للجلسة الثانية على التوالي في ختام جلسة أمس، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب في ظل المخاوف من انكماش اقتصادي عالمي جرّاء تفشي جائحة «كورونا».

وطالت الخسائر معظم الأسواق العربية، وأظهر رصد «البيان الاقتصادي»، انخفاض «السعودية» 2.94% و«البحرين» 0.4% وتراجعت «مسقط» هامشياً، وارتفعت «الكويت» 0.93%، و«مصر» 3.25% وظلت تداولات «الأردن» معلقة.

ونزل سوق دبي 3.78% إلى 1714.43 نقطة لأدنى مستوياته منذ يناير 2013، فيما نزل سوق أبوظبي 3.11% إلى 3442 نقطة، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية في السوقين بقيادة العقار والبنوك والاتصالات.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 385.8 مليون درهم، منها 217.4 مليوناً في دبي، و168.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 228.12 مليون سهم، موزعة بواقع 176.65 مليوناً في دبي، و51.47 مليوناً في أبوظبي. وتم التداول على أسهم 53 شركة ارتفعت أسعار 7 فقط وتراجع 44 سهماً، فيما استقر سهمان دون تغيير.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض البنوك 3.36% مع تراجع «دبي الإسلامي» 3.15%، و«الإمارات دبي الوطني» 4.95%، وهبط العقار 4.57% مع نزول «إعمار العقارية» 4.69%، و«إعمار للتطوير» 4.88%، و«إعمار مولز» 4.95%، و«الاتحاد العقارية» 4.58%، و«أرابتك» 3.28%، و«داماك» 2.38%، و«ديار» 4.78%.

وهبط الاستثمار 4.76% مع تراجع «دبي للاستثمار» 5% و«دبي المالي» 4.93%، و«شعاع كابيتال» 0.24%، فيما انخفض النقل 4.5% مع نزول «العربية للطيران» 5% و«أرامكس» 4.28%، و«الخليج للملاحة» 1.33%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 104.7 ملايين درهم، تلاه «إعمار العقارية» 33.6 مليوناً، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 13.5 مليوناً. وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع 3.77% فيما هبطت 3 أسهم بالحد الأقصى وهي «العربية للطيران» و«دبي للاستثمار» و«الإثمار».

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي 93.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي 93.5 مليوناً.

سوق أبوظبي

ضغط على سوق أبوظبي انخفاض البنوك 3% مع تراجع «أبوظبي الأول» 3.12%، و«أبوظبي التجاري» 4.95%، و«أبوظبي الإسلامي» 4.47%، وتراجع العقار 4.4% مع هبوط «الدار» 4.43%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.07%.

ونزل الاتصالات 3.88% بعد نزول «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما تراجع الطاقة 4.18% مع نزول «دانة غاز» 4.91% و«أدنوك للتوزيع» 4.76%، وهبط الاستثمار 0.24% مع تراجع «إشراق» 4.47%، فيما ارتفع «الواحة كابيتال» 0.13%، واستقر «العالمية القابضة».

وهيمن «اتصالات» على النشاط جاذباً 60.7 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 46.7 مليوناً، ثم «الدار العقارية» 19.2 مليوناً. وحقق «التجاري الدولي» أكبر ارتفاع 12.28%، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً 5%.

1.54

أوصت «دو» بتوزيع أرباح للمساهمين 21% من رأس المال عن النصف الثاني 2019، بواقع 952 مليون درهم ليبلغ إجمالي التوزيعات عن العام الماضي 1.542 ملياراً (34% من رأس المال).وتنعقد عموميتها يوم 14 أبريل المقبل، وحدد آخر يوم للمشاركة بالأرباح 22 أبريل وتاريخ الاستحقاق 26 أبريل. (دبي - وام)

إفصاحات

* دعت «أمانات القابضة» المساهمين لاجتماع عموميتها عن بُعد، يوم 13 أبريل المقبل، لمناقشة مقترح توزيع أرباح 2.2% من القيمة الاسمية لكل سهم عن 2019.

* تجتمع «داماك العقارية» الخميس المقبل، لإقرار نتائجها المالية 2019، والنظر في تعيين عضوين جديدين بديلين لعادل تقي وجون رايت المستقيلين.

* أعلنت «الخليج للملاحة» أن عموميتها الأحد المقبل سيكون إلكترونياً.

* أعلن سوق أبوظبي تحديث سجل مساهمي «سيراميك رأس الخيمة» في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وتوزيع أسهم منحة 5% كما في إغلاق 22 مارس الجاري.

* ألغى سوق أبوظبي إدراج أسهم «ADNIC2» ودمجها مع أسهم «أبوظبي الوطنية للتأمين» اعتباراً من الخميس المقبل.

* صادقت عمومية «الواحة كابيتال»، على عدم توزيع أرباح للمساهمين عن 2019.

* وافقت «الجرافات البحرية الوطنية»، على دعوة عموميتها للانعقاد في 19 أبريل المقبل.

* أعلنت «ريم للاستثمار»، عقد عموميتها في 30 مارس الجاري عن بُعد.

* أقرت عمومية «البحيرة الوطنية للتأمين» مقترح مجلس إدارة الشركة، بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/‏‏‏12/‏‏‏2019، وتم ترحيل الأرباح القابلة للتخصيص، والبالغة 107 مليون درهم، إلى الأرباح المستبقاة لعام 2020، وتم تعيين شركة «غرانت ثورنتون» للقيام بأعمال التدقيق الخارجي للشركة، للسنة المالية التي تنتهي في 31/‏‏‏12/‏‏‏2020.