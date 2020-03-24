5% نمو أرباح «دوكاب» 2019

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة دوكاب تسجيل نمو في أرباحها السنوية لعام 2019 نسبته 5%، مدفوعاً بالأداء القوي الذي حققته شركات تصنيع الكابلات وحلول المعادن التابعة لها.

وقال الدكتور أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة دوكاب: توجت «دوكاب» احتفالاتها بالذكرى السنوية الأربعين لإطلاق عملياتها التشغيلية بنموٍ استثنائي وأداء فائق ساهما في ترسيخ موقعها كشركة تصنيع وطنية رائدة على مستوى الأسواق المحلية والدولية. ونحن نفخر بتصنيع المنتجات التي تحمل علامة «صنع في الإمارات» في مختلف أنحاء العالم، إذ أصبحت كابلات دوكاب وملحقاتها تستخدم اليوم في أكثر من 30 دولة.

ومن خلال منشآتها الصناعية الست الموزعة على 4 مواقع بالدولة، تتمتع «دوكاب» بقدرة تصنيع تزيد على 115 ألف طن من كابلات الجهد العالي والمتوسط والمنخفض، وبطاقة إنتاجية تمت ترقيتها لإنتاج 175 ألف طن من قضبان النحاس والأسلاك في السنة. كما تصدّر المجموعة 60% من إجمالي منتجاتها إلى مختلف أنحاء العالم.

وشهد العام الماضي عقد مجموعة دوكاب عدة شراكات استراتيجية، منها مجموعة العقود الجديدة التي وقعتها الشركة مع شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، والتي توفر دوكاب بموجبها مجموعتها المتقدمة من الكابلات والموصلات العلوية المصممة خصيصاً لقطاع البترول والغاز؛ إضافة إلى خدمات الصيانة والإصلاح والتقييم المستمرة للكابلات المستخدمة عبر كافة عمليات أدنوك.

كوفيد- 19

وبالنسبة للتعامل مع «كوفيد - 19»، قال الدكتور أحمد الشيخ إن «دوكاب» ملتزمة بالكامل بدعم موظفيها مع الحفاظ على استمرارية العمليات التجارية، بما ينسجم مع توجيهات السلطات الصحية المعنية. وقال: تواصل جميع مصانعنا حتى اليوم عملياتها التشغيلية كالمعتاد دون أي انقطاعات في سلسلة التوريد، ولم تتأثر بــ«كوفيد-19». وقمنا باتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة لحماية الموظفين التي تتضمن العمل عن بعد وغيرها من التدابير، علاوة على توعيتهم بأهمية التباعد الاجتماعي.

وعلى مدار 4 عقود، واصلت دوكاب توسيع نشاطها بالتوازي مع الاستثمارات التي خصصتها الدولة لقطاع الصناعات التحويلية.

كابلات وأسلاك

خلال عام 2019، عملت الشركة على تزويد وإمداد محطة براكة للطاقة النووية في الدولة بالكابلات، إضافة إلى ترسيخ التزامها بتطوير قطاع الطاقة البديلة في الإمارات حيث قامت ببناء محطتها الخاصة للطاقة الشمسية على سطح مكاتبها الجديدة في دبي لتوليد الطاقة الكهربائية. كما زودت الشركة منتجاتها لدعم مشاريع طاقة الرياح في محافظة ظفار بسلطنة عمان وقدمت كابلاتها للعديد من مشاريع محطات الطاقة الشمسية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وخارج قطاع الطاقة، وفرت الشركة 90% من احتياجات الكابلات لمشروع القطار في إكسبو 2020 دبي ومشروع توسعة مترو دبي «مسار 2020». كما كانت الشركة مورداً لمشروع قطار الرياض في السعودية ومشروع السكك الحديدية لمترو دلهي ومترو لاكناو في الهند.

منتجات الجهد العالي والفائق

وفي عام 2019، حقق مصنع دوكاب لمنتجات الجهد العالي (دوكاب HV) تقدماً في تحقيق أهداف استراتيجية منها التوسع في المنتجات والأسواق، حيث زود المصنع أول حلول كابلات باستطاعة 220 ألف فولط لصالح «أدنوك»، مع حجم إنتاج شهري قياسي في نوفمبر 2019.

كما زودت الشركة حلول كابلات متكاملة للمرحلة الثالثة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية باستطاعة 132 ألف فولط، علاوة الانتهاء من اختبار نظام بقوة 220 ألف فولط والبدء في اختبار التأهيل المسبق الذي يمتد لمدة عام واحد في مختبر أوروبي.

دوكاب للمعادن

تم تأسيس «دوكاب للمعادن» لتضم دوكاب للألمنيوم ومصنع دوكاب للنحاس. وحققت الشركة نتائج متميزة في2019، وتصدّر الشركة 75% من إنتاجها عبر وحدات الأعمال وحققت أعمالها للنحاس والألمنيوم مبيعات بقيمة ملياري درهم. وزادت الشركة قدرتها على إنتاج منتجات وحلول النحاس إلى 30% لتصل إلى 175,000 طن، بالإضافة إلى زيادة قدرتها على إنتاج الألمنيوم لتصل إلى 50 ألف طن.