مطالبة الشركات بشراء أسهمها لدعم الأسواق

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

طالب خبراء ومحللون الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية بضرورة التوجه السريع نحو شراء أسهمها، دعماً للسوق في هذه الظروف العالمية الاستثنائية.

وقالوا لـ«البيان» إن هيئة الأوراق المالية والسلع فعلت الصلاحيات الممنوحة لها، لتسهيل عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها، وفقاً للممارسات العالمية المعمول بها وقت انخفاض الأسواق، وهو ما سيقلل الإجراءات المطلوبة والفترات الزمنية المستغرقة.

ولفت الخبراء إلى أن عمليات إعادة شراء الأسهم أمر ضروري في الفترة الراهنة، للمساهمة في تعزيز ثقة المستثمرين ودعم توازن واستقرار الأسواق في مواجهة التحديات والأوضاع العالمية المضطربة الناجمة عن تفشي وباء «كورونا» حول العالم.

ووفق رصد «البيان»، كانت شركات «دانة غاز» و«إشراق للاستثمار» و«شعاع كابيتال» و«إعمار العقارية» الأبرز في شراء أسهمها من الأسواق المحلية خلال غضون العامين الماضيين.

وبموجب ضوابط هيئة الأوراق المالية والسلع يسمح للشركات بإعادة شراء أسهمها بقصد إعادة بيعها، وفقاً لشروط، منها أن يكون مضى على تأسيس الشركة المدرجة في السوق سنتان ماليتان، وألا تتجاوز نسبة الشراء 10% من الأسهم الممثلة لرأس المال المدفوع.

وافتتحت الأسهم المحلية تداولات الأسبوع بالعودة للدائرة الحمراء في جلسة أمس، بعد مكاسبها القوية في الجلستين الماضيتين، مع تعرضها لعمليات تسييل من قبل الأجانب، حيث تراجع سوق دبي 2.05% وسوق أبوظبي 3.61%.

وجاء تراجع الأسواق المحلية وسط هبوط جماعي للبورصات الخليجية، إذ نزلت بورصة السعودية 1.53% ومسقط 1.1% والبحرين 0.97%، فيما كانت بورصة الكويت في عطلة رسمية في ذكرى الإسراء والمعراج.