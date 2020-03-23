الشارقة تدرج صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار في ناسداك دبي

المصدر: (دبي- البيان)

أدرجت إمارة الشارقة مؤخراً صكوكاً بقيمة 200 مليون دولار أمريكي في ناسداك دبي، ما يرفع إجمالي قيمة الصكوك المدرجة في دبي إلى 67.06 مليار دولار، ويعزز مكانة دبي كأحد أكبر مراكز إدراج الصكوك من حيث القيمة في العالم.

وبلغ مجموع الصكوك المدرجة في ناسداك دبي منذ بداية العام 2.9 مليار دولار. كما حققت ناسداك دبي في 2019 ارتفاعاً سنوياً قياسياً حيث بلغ إجمالي إدراجات الصكوك 14.15 مليار دولار، وهو ما يزيد بنسبة 18 % على عام 2018، الذي شهد تسجيل إدراجات بقيمة 11.99 مليار دولار.

وتنقسم إدراجات الصكوك بناسداك دبي من حيث القيمة إلى 44 % مدرجة من قبل مصدرين إماراتيين، و56 % من مصدرين عالميين. وهو مؤشر جيد إلى مكانة البورصة ودورها الفعال في استقطاب مصدرين محليين وعالميين.