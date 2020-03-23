الأسهم تتراجع وسط هبوط جماعي للبورصات الخليجية

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

عادت الأسهم المحلية للدائرة الحمراء في ختام جلسة أمس، بعد مكاسبها القوية في الجلستين الماضيتين، مع تعرضها لعمليات تسييل من قبل الأجانب في ظل تدهور التوقعات الاقتصادية العالمية في مواجهة تفشي وباء فيروس «كورونا».

وجاء تراجع الأسواق المحلية وسط هبوط جماعي للبورصات الخليجية، إذ نزلت بورصة السعودية 1.53 % ومسقط 1.1 % والبحرين 0.97 %، فيما كانت بورصة الكويت في عطلة رسمية احتفالاً بذكرى ليلة الإسراء والمعراج.

وتراجع سوق دبي 2.05 % إلى 1781.82 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والتأمين، فيما نزل سوق أبوظبي 3.61 % إلى 3552.6 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والتأمين والصناعة.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 331.7 مليون درهم، منها 240.3 مليوناً في دبي، و91.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 430 مليون سهم، موزعة بواقع 387.3 مليوناً في دبي، و42.8 مليوناً في أبوظبي، من خلال 4981 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم تعرضت أمس لضغوط البيع المستمرة من المستثمرين الأجانب بسبب مخاوفهم من الأوضاع العالمية.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.65 % نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 4.48 %، و«إعمار للتطوير» 2.17 %، و«أرابتك» 3.59%، فيما ارتفع «داماك» 0.96 %، و«الاتحاد العقارية» 2.82%، فيما انخفض قطاع البنوك 1.6 % مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 4.2 %، فيما استقر «دبي الإسلامي».

وهبط قطاع الاستثمار 3.41 % مع تراجع «دبي للاستثمار» 4.58 %، و«شعاع كابيتال» 1.88 %، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.34 %، ونزل قطاع النقل 3.66 % مع انخفاض «العربية للطيران» 4.95 %، و«أرامكس» 2.32 %، و«الخليج للملاحة» 2.59 %.

وتصدر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً 55 مليون درهم، تلاه «الاتحاد العقارية» بسيولة 44.5 مليوناً. وسجل «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 14.38 %، فيما كان «السلام القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.97 %.

سوق أبوظبي

وهبط قطاع البنوك 3.94% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 4.37%، و«أبوظبي التجاري» 4.53 %، و«أبوظبي الإسلامي» 4.52 %، ونزل قطاع العقار 3.91 % مع تراجع «الدار» 4.82 %، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 8.26 %، بعد رفع التوزيعات النقدية إلى 4 %.

وتراجع قطاع الاتصالات 4.87 % مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما نزل قطاع الاستثمار هامشياً 0.07 % مع تراجع «إشراق» 1.1 %، بينما ارتفع قطاع الطاقة 0.74 % مع صعود «دانة غاز» 1.42 %، و«طاقة» 4.35 %.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 26 مليون درهم. وحقق «رأس الخيمة العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 8.26 %، فيما كان «البنك التجاري الدولي» الأكثر تراجعاً بنحو 4.98 %.

تباين

تباين أداء المحافظ الاستثمارية، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 2.2 مليون درهم، مقابل عمليات تسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 10.5 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو البيع بسوق دبي، بصافي استثمار 2.2 مليون درهم، ونحو الشراء بسوق أبوظبي، بصافي استثمار 10.5 ملايين.

إفصاحات

* دعت شركة ديار للتطوير المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوية عن بعد الأربعاء 8 أبريل للنظر في اعتماد نتائج أعمال 2019، ومقترح عدم توزيع أرباح.

- يناقش مجلس إدارة شركة دي إكس بي إنترتينمنتس غداً تطورات الأعمال.

* قررت الشركة الوطنية للتأمينات العامة عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوية يوم 29 مارس الجاري.

* اتخذ مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي قراراً بالتمرير بشأن أمور اعتيادية متعلقة بالجمعية العمومية.

* يجتمع مجلس إدارة الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) الأربعاء المقبل لاعتماد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتوصية توزيع الأرباح، وتحديد جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية السنوية.

* أقرت الجمعية العمومية لمصرف السلام المدرج في بورصتي دبي والبحرين، توزيع أرباح بنسبة 8 % تتضمن 4 % نقداً، و4% منحة على المساهمين عن عام 2019.

* وافقت الجمعية العمومية لشركة «أركان» لمواد البناء على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن العام الماضي.

* يجتمع مجلس إدارة «إشراق للاستثمار» في 25 مارس للنظر في تنحي صالح الهاشمي عن منصبه كنائب لرئيس مجلس الإدارة مع البقاء على عضويته في المجلس، إلى جانب الموافقة على استثمارات ومشاريع.

* أجلت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» اجتماع الجمعية العمومية إلى 30 أبريل بدلاً من 11 أبريل على أن يكون الاجتماع من خلال المشاركة الالكترونية دون الحضور الشخصي.

* أعلنت مجموعة «أغذية» تعيين جمال سالم الظاهري، رئيساً تنفيذياً بالإنابة.