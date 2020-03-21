43 ملياراً مكاسب الأسهم المحلية في جلستين بدعم المحفزات الحكومية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تلقت الأسهم المحلية دفعة قوية في آخر جلستين من تداولات الأسبوع الماضي بمكاسب 43 مليار درهم ما أسهم في كبح وتيرة الخسائر الأسبوعية الناجمة عن المخاوف من تفشي فيروس «كورونا» وتداعياته على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سوق أبوظبي خلال الجلستين الأخيرتين بنحو 11% مسجلاً أكبر ارتفاع يومي في تاريخه، فيما زاد سوق دبي 3.9% مع تحسن معنويات المستثمرين على وقع محفزات وإجراءات حكومية، استهدفت الأسواق لتخفيف تداعيات «كورونا»، شملت تأسيس صندوق صانع سوق بمليار درهم، وخفض الحد الأقصى لهبوط الأسهم إلى 5%.

وتراجع سوق دبي خلال الأسبوع الماضي بنحو 10.5% إلى 1819 نقطة، متأثراً بهبوط أسهم البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي 6.03% إلى 3685.56 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين.

وقال رائد دياب، نائب رئيس إدارة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية في «كامكو إنفست»، إن الأسواق الإماراتية انتعشت وخاصة سوق أبوظبي في ظل اقتناص المستثمرين للعديد من الفرص بعد التراجع الأخير جراء تفشي فيروس كورونا والمخاوف المحيطة بمعدلات نمو الاقتصاد العالمي والذي أدى إلى وصول العديد من الأسهم إلى مستويات مغرية أدت إلى البدء ببناء مراكز جديدة.

وأضاف لـــ«البيان الاقتصادي»، إن إطلاق حكومة أبوظبي الإجراءات التحفيزية أسهم في طمأنة وتشجيع المستثمرين حيث شملت الإعفاءات وإلغاء الرسوم ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والميزات المقدمة لقطاع السياحة وتوفير السيولة في السوق المالي.

إضافة إلى مسارعة البنك المركزي الإماراتي إلى خفض معدل الفائدة تماشياً مع الفيدرالي الأمريكي في خطوة استباقية للحفاظ وتحفيز النمو حيث سيستفيد المقترضون إن كانوا أفراداً أو شركات من ذلك الخفض.

واستقطبت الأسهم سيولة أسبوعية بنحو 2.9 مليار درهم، منها 1.63 مليار في دبي، و1.27 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 2.3 مليار سهم، موزعة بواقع 1.79 مليار في دبي، و520.13 مليوناً في أبوظبي، من خلال 41.45 ألف صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي هبوط قطاع العقار 12.9% مع تراجع «إعمار العقارية» 13.57%، و«إعمار مولز» 17.6%، و«داماك» 8.77%، و«إعمار للتطوير» 20.14%، و«أرابتك» 11.92% فيما ارتفع «الاتحاد العقارية» بنسبة 27.71%، و«ديار» 0.97%، كما انخفض قطاع البنوك 10.2% إثر هبوط «الإمارات دبي الوطني» 15.58%، و«دبي الإسلامي» 7.83%.

وهبط قطاع الاستثمار 7% على وقع نزول «دبي للاستثمار» 3.54%، و«سوق دبي المالي» 16.53%، و«شعاع كابيتال» 25%، وانخفض قطاع النقل 14% مع انخفاض «العربية للطيران» 9.82%، و«أرامكس» 19.17%، و«الخليج للملاحة» 3.51%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بهبوط قطاع البنوك 10.44% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 13.85%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.6%، فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 4.31%، ونزل قطاع العقار 0.17% بضغط انخفاض «رأس الخيمة العقارية» 2.42%، فيما استقر «الدار» من دون تغيير.

وتراجع قطاع الطاقة 8.25% مع نزول «دانة غاز» 12.19%، و«طاقة» 1.71%، و«أدنوك للتوزيع» 5.56%، وهبط قطاع الاستثمار 3.49% مع انخفاض «إشراق» 15.81%، و«الواحة كابيتال» 11.22%، و«العالمية القابضة» 0.15%. بينما ارتفع قطاع الاتصالات 4.31%، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط مستقطباً 439.45 مليون درهم، تلاه «الدار» بتداولات 223.58 مليون درهم، ثم «اتصالات» بسيولة 203.35 ملايين درهم.

واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي على 7 أسهم فقط، تصدرها «القدرة القابضة» 14.76%، ثم «أم القيوين للاستثمارات العامة» 8.89%، يليه الاتحاد للتأمين 8.89%، فيما كان البنك التجاري الدولي الأكثر تراجعاً 26.77%، تلاه أبوظبي لبناء السفن 18.34%، ثم سيراميك رأس الخيمة 18.29%.

استثمار

واصلت المؤسسات عمليات التسييل بصافي استثمار 403 ملايين درهم، منها 263.96 مليوناً في دبي، و139.6 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 403 ملايين درهم، منها 263.96 مليوناً في دبي، و139.6 مليوناً في أبوظبي.