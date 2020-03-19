«الفجيرة الوطني» يصادق على توزيع أرباح %13.5

المصدر: الفجيرة - البيان

عقد بنك الفجيرة الوطني اجتماع الجمعية العمومية السنوية، أمس، في فندق نوفوتيل الفجيرة، حيث صادق المساهمون على توزيعات أرباح بنسبة 13.5% من رأس المال المدفوع، على شكل توزيعات نقدية بنسبة 10% (بقيمة 185 مليون درهم) وتوزيعات أسهم منحة بنسبة 3.5 % (بقيمة 64,8 مليون درهم) من رأس المال المدفوع.

وجرت مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وتمت الموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة بنسبة 0.9 % من صافي الأرباح، بعد خصم جميع الاستهلاكات والاحتياطات.

كما اطلع المساهمون وصادقوا على وقف الاقتطاع للاحتياطي القانوني، الذي بلغ 50% من رأس مال البنك. ونظر المساهمون في تعديل النظام الأساسي للبنك، بحيث يسمح بالتصويت الإلكتروني وتعديل آليات دعوة المساهمين، وتمت الموافقة على ذلك.

وقال الشيخ صالح بن محمد الشرقي، رئيس مجلس إدارة البنك: وسط انتشار كورونا، يتخذ البنك التدابير المناسبة لحماية أعماله وأصحاب المصلحة لديه، في حين يؤدي دوره في دعم الاقتصاد بشكل أوسع، خلال هذه الفترة الزمنية.

وتؤمن أعمالنا الرئيسية وقوة الميزانية العمومية ومنصة التشغيل المرنة الأساس لتقدمنا المستقبلي، وتضع البنك في موقع جيد يؤهله للتعامل مع البيئة الاقتصادية والتنظيمية سريعة التغير. وأشاد مجلس الإدارة بالمساهمات المهمة للسير عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس الإدارة لأكثر من 3 عقود في تطوير البنك إلى مؤسسة مالية رائدة في الإمارات.

وقال السير عيسى صالح القرق، نائب رئيس مجلس إدارة البنك: تؤكد نتائج 2019 قدرة المجموعة على تقديم قيمة حقيقية لعملائنا. وتبقى ميزانيتنا العمومية قوية مع معدلات رأس مال وسيولة سليمة، ونحن على ثقة من أن نموذج أعمالنا سيستمر في تقديم أداء قوي من خلال الإدارة الحذرة للفرص والتحديات، التي نواجهها في 2020.