الأسهم تستجيب للمحفزات وتربح 12.5 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 12.5 مليار درهم، بدعم محفزات وإجراءات حكومية، استهدفت الأسواق لتخفيف تداعيات «كورونا»، وشمل ذلك تأسيس صندوق صانع سوق بقيمة مليار درهم، وخفض الحد الأقصى لهبوط السهم من 10% إلى 5%.

وارتفع سوق دبي بنسبة 1.03% أو ما يعادل 18.06 نقطة ليغلق عند 1768.83 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والنقل والاستثمار والسلع والتأمين والاتصالات، فيما زاد سوق أبوظبي 76.26 نقطة أو ما يوازي 2.29% إلى مستوى 3399.61 نقطة، مع ارتفاع أسهم الاتصالات والعقار والطاقة والسلع والصناعة.

وكانت الأسواق المحلية الأفضل أداء في المنطقة، بعدما انخفضت بورصة مصر (4.84%) وبورصة مسقط 1.46% والكويت 0.91% والبحرين 0.33%، فيما ارتفعت بورصة السعودية (0.78%)، ولا تزال التداولات معلقة ببورصة الأردن.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 550 مليون درهم، منها 274.25 مليوناً في دبي، و272.7 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 425.4 مليون سهم، موزعة بواقع 336.7 مليوناً في دبي، و88.7 مليوناً في أبوظبي من خلال 8203 صفقات.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 1.14% مع صعود «دبي الإسلامي» 1.47%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.08%، فيما زاد قطاع الاستثمار 1.93% مع صعود «دبي للاستثمار» 2.85%، فيما استقر «سوق دبي المالي»، وانخفاض «شعاع كابيتال» 4.89%.

وارتفع قطاع النقل 1.62%، مع صعود «العربية للطيران» 1.92%، و«أرامكس» 1.86%، فيما انخفض «الخليج للملاحة» 4.76%، بينما انخفض قطاع العقار 0.61% مع تراجع «إعمار للتطوير» 4.86%، و«إعمار مولز» 3.77%، فيما استقر «إعمار العقارية»، وارتفع «أرابتك» 1.54%، و«داماك» 4.09%، و«ديار» 3.22%، و«الاتحاد العقارية» 5.71%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 57.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 54.6 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 32.4 مليون درهم. وحقق «أمان» أكبر ارتفاع بنسبة 13% فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بالحد الأقصى 5%.

سوق أبوظبي

ودعم ارتفاع سوق أبوظبي صعود قطاع الاتصالات 14.86% مع الارتفاع القوي لسهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، كما ارتفع قطاع العقار 8.16% مع صعود «الدار» 8.39%، و«رأس الخيمة العقارية» 5.41%.

وزاد قطاع الطاقة 0.8% بفعل ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 1.96%، فيما استقر «دانة غاز». وهبط قطاع البنوك 2.12% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 4%، بينما حد ارتفاع «أبوظبي التجاري» 2.54%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.08%، و«رأس الخيمة الوطني» 6.67%، من وتيرة هبوط القطاع. وانخفض قطاع الاستثمار 3.83% مع هبوط «إشراق» 4.89%، و«الواحة كابيتال» 4.97%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط بسيولة 115.2 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 52.45 مليون درهم. وحقق سهم «اتصالات» أكبر ارتفاع، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.99%.

المؤسسات وواصلت المؤسسات والمحافظ عمليات التسييل في السوقين بصافي استثمار 95.6 مليون درهم، منها 52.5 مليوناً في دبي، و43.2 مليوناً في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 95.6 مليون درهم، منها 52.5 مليوناً دبي، و43.2 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة شركة سوق دبي المالي الأحد لاتخاذ قرار بالتمرير بشأن أمور اعتيادية متعلقة بالجمعية العمومية.

- وافقت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) على استقالة أناندا بوس الرئيس التنفيذي للعلاقات التنظيمية والشؤون المؤسسية للشركة، وسيمارس مهامه الوظيفية حتى نهاية يونيو 2020.

- أعلنت شركة الرمز كوربوريشن للاستثمار عن انتهاء اختبارات العمل عن بعد بنجاح ما يضمن استمرارية الأعمال، إذا لزم الأمر.

- قرر مجلس إدارة شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان)، تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية يوم 22 أبريل للاجتماع الأول ويوم 29 كموعد ثان لانعقادها.

- قررت «الوثبة الوطنية للتأمين» تأجيل اجتماع مجلس الإدارة إلى 26 مارس للنظر في مقترح توزيعات الأرباح السنوية.

- قرر مجلس إدارة «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» تأجيل النظر في التوزيعات النقدية والعينية إلى اجتماع العمومية المقرر في 28 أبريل في ظل عدم وضوح الرؤية والتأثر الكبير لقطاع السفر والسياحة والفنادق بالأزمة الحالية.

- تقرر تأجيل اجتماع الجمعية العمومية لشركة «الخليج الاستثمارية» إلى 26 مارس الجاري لعدم اكتمال النصاب القانوني.

- أعلنت مجموعة «أغذية» قبول استقالة الرئيس المالي فاتح يلدان، وتعيين عمار الغول بدلاً منه.