أصول البنوك الوطنية تلامس 2.7 تريليون درهم

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

عززت البنوك الوطنية أصولها واحتياطاتها ومخصصاتها العامة بنسب جيدة لمواجهة أي أزمات، وكشفت إحصاءات أصدرها مصرف الإمارات المركزي أمس عن ارتفاع أصول البنوك الوطنية لتلامس2.7 تريليون درهم بنهاية فبراير، مستحوذة على 87.1% من أصول القطاع المصرفي في الدولة البالغة 3.09 مليارات درهم.

وزادت أصول البنوك الوطنية البالغ عددها 21 بنكاً من 2.55 تريليون درهم بنهاية فبراير 2019 إلى 2.69 تريليون بنهاية فبراير الماضي بزيادة مقدارها 142.4 مليار درهم وبنسبة نمو 5.6%.

كما زادت البنوك الوطنية احتياطاتها إلى 337.1 مليار درهم مقابل 303.1 مليارات بنهاية فبراير 2019 بزيادة 34 مليار درهم وبنسبة 11.2%. وارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى 16.6% بنهاية فبراير 2020 مقابل 16% لفبراير 2019. كما رفعت مخصصاتها العامة من 28.5 مليار درهم إلى 30.5 ملياراً بنهاية فبراير 2020 بزيادة ملياري درهم وبنسبة نمو 7%.

وزاد إجمالي ائتمان البنوك الوطنية إلى 1.55 تريليون درهم مقابل 1.48 تريليون مليار درهم بنهاية فبراير 2019 بارتفاع 69.9 ملياراً ونسبة 4.7%، وتستحوذ البنوك الوطنية على حصة 88.9% من إجمالي الائتمان في القطاع المصرفي البالغ 1.74 مليار درهم بنهاية فبراير 2020.

ورفعت البنوك الوطنية تمويلاتها للقطاع الخاص من 996.7 مليار درهم بنهاية فبراير 2019 إلى 1.07 تريليون بنهاية فبراير 2020 بزيادة 10.7 مليارات ونسبة نمو 1.1%. كما رفعت تمويلاتها لقطاع الأعمال والصناعة من 690 مليار درهم إلى 703 مليارات بنهاية فبراير 2020 بزيادة 12.8 مليارا ونسبة 1.8%.

ورفعت قروضها للحكومة من 189.3 مليار درهم إلى 223.8 ملياراً بزيادة 34.5 مليار درهم ونسبة 18.2%، وتمويلاتها لغير المقيمين من 117.3 مليار درهم إلى 138.6 ملياراً بزيادة 21.3 ملياراً ونسبة 18.1%، بينما تراجعت قروضها الشخصية من 306.1 مليارات درهم إلى 304 مليارات 2020.

استثمارات

ورفعت البنوك الوطنية استثماراتها من 331.5 مليار درهم بنهاية فبراير 2019 إلى 370.6 ملياراً بنهاية فبراير 2020 بزيادة 39.1 ملياراً ونسبة 11.8%. ورفعت الاستثمارات في سندات الدين من 205 مليارات إلى 217 ملياراً بزيادة 12 مليار درهم وبنسبة 5.8% وفي الشهادات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق من 84 مليار درهم إلى 94.9 ملياراً بزيادة 10.9 مليارات وبنسبة 13% واستثماراتها الأخرى من 31.6 مليار درهم إلى 48.2 ملياراً بزيادة 16.6 ملياراً ونسبة نمو 52%.

بينما تراجعت استثماراتها في الأسهم من 10.5 مليارات درهم إلى 10.4 مليارات بانخفاض 100 مليون درهم. واستحوذت البنوك الوطنية على حصة 90.5% من إجمالي استثمارات القطاع المصرفي البالغة 409.6 مليارات بنهاية فبراير 2020.

ودائع

جذبت البنوك الوطنية 74.2 مليار درهم ودائع جديدة خلال الفترة من فبراير 2019 و2020 ليبلغ إجمالي ودائعها بنهاية فبراير 1.61 تريليون درهم تستحوذ بها على نسبة 88.3 % من إجمالي ودائع القطاع المصرفي البالغ 1.82 تريليون.

وارتفعت ودائع المقيمين لدى البنوك الوطنية من 1.39 تريليون درهم بنهاية فبراير 2019 إلى 1.43 تريليون بنهاية فبراير 2020 بزيادة 46.7 ملياراً وبنسبة 3.3 %، وتصل حصة البنوك الوطنية من ودائع المقيمين البالغة 1.61 تريليون إلى 88.8 %، وتراجعت ودائع غير المقيمين بالبنوك الوطنية من 177.7 مليار درهم إلى 175.2 ملياراً بنهاية فبراير 2020.