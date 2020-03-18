65 % من الأسهم المحلية عند أدنى مستوياتها منذ سنوات

المصدر: أبوظبي - البيان

أظهر مسح لـ «البيان الاقتصادي»، هبوط نحو 65% من إجمالي الأسهم الأكثر تداولاً في الأسواق المحلية لأدنى مستوياتها منذ سنوات من بينها 11 سهماً هبطت دون مستويات الإدراج، ما يجعل أسعارها الأكثر جاذبية في المنطقة، لا سيما وأنها تتداول بمكررات ربحية تتيح فرصاً استثمارية جيدة.

وبحسب المسح، شملت الأسهم «إعمار للتطوير» و«إعمار مولز» و«إعمار العقارية» و«اتصالات» و«أبوظبي الأول» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» و«سوق دبي المالي». ويبلغ متوسط مكرر ربحية الأسهم المدرجة في سوق دبي المالي خلال الـ12 شهراً الماضية نحو 7.19 مرات، بينما يصل إلى 9.75 مرات بالنسبة للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محللون وخبراء لـــ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية بعد سلسلة الهبوط الأخيرة جراء وباء كورونا باتت تتداول عند مستويات جيدة فيما يتعلق بمكرر الربحية والقيمة الدفترية ومضاعفها.

ويعتبر مكرر الربحية من أكثر مقاييس تقييم الأسهم استخداماً نظراً لسهولة حسابه وبديهية مفهومه، فهو عبارة عن ناتج قسمة سعر السهم على ربحية السهم. وهو يخبرك بشكل رئيسي بقيمة ما ستدفعه مقابل كل واحد درهم من أرباح الشركة.