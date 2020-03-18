نظام تواصل تقني في «سوق أبوظبي»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن «سوق أبوظبي للأوراق المالية» إطلاق تجربة «العمل عن بُعد» لموظفيه، بعد تطويره لنظام تواصل تقني جديد يتيح للموظف تأدية كافة مهام عمله عن بُعد، ومن دون الحاجة للحضور لمقر العمل كلياً، حيث تأتي التجربة لتؤكد مكانة السوق الريادية كسوق إقليمي رائد في تطبيق التحول الرقمي.

وصمم السوق نظاماً جديداً يتيح لجميع الموظفين استمرارية العمل عن بُعد دون أي عوائق، حيث تم اختبار إدارة كافة الأنشطة التقنية ذات الصلة بتشغيل السوق «عن بُعد» بنجاح، في خطوة مهمة تعكس التفوق التقني الهائل للبنية التحتية التكنولوجية للسوق.

ويمكّن النظام الجديد الموظفين من أداء جميع مهام عملهم عن بُعد ودون الحاجة إلى حضور مقر العمل، حيث ستسهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة السوق الريادية في المنطقة كرائد في التحول الرقمي. هذا ويقوم تفعيل نظام العمل عن بُعد على تقييمات فنية ناجحة تضمن وجود نظام قوي وفعّال.