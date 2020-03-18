الموافقة على استراتيجية «شعاع كابيتال» 2020

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت «شعاع كابيتال» عن موافقة مجلس إدارتها على استراتيجية المجموعة لعام 2020 وبياناتها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019. وحققت المجموعة أرباحاً سنوية قبل احتساب الفائدة والضرائب والاستهلاك والإهلاك قدرها 186 مليون درهم، فيما بلغت الأرباح السنوية الصافية العائدة للمساهمين 47 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2019.

وأظهرت البيانات المالية المـوحدة لعام 2019 النتائج الإيجابية المباشرة لعملية الاندمـاج بين الكيانين -«شعاع كابيتال» و«مجموعة أبوظبي المالية»- حيث من المتوقع أن تحقق شعاع معدلا سنويا بقيمة 50 مليون درهم ناتجة عن التآزر الناجم عن هذا الاندماج، وذلك بحلول الربع الثاني 2021.

ونجحت المجموعة في تقليص أصولها غير الرئيسية بنسبة 28% خلال عام 2019، حيث قامت ببيع وحدتها المتخصصة في مجال الوساطة المالية (شركة «شعاع للأوراق المالية») والتخارج من نشاط صناعة السوق لديها. وبلغت قيمة هاتين الصفقتين قرابة 100 مليون درهم.

وحددت المجموعة أهدافاً واضحة لعام 2020 بدعم من مجلس إدارتها وهي: تسريع وتيرة النمو عبر تعزيز أنشطة التكامل والتآزر بين الكيانين المندمجين، وزيادة الربحية عبر تعزيز مصادر الإيرادات.

ومع إرساء هذه الأهداف، ستعمل «شعاع كابيتال» على تطبيق الاستراتيجيات التالية خلال عام 2020:

- الوصول إلى مصادر إيرادات جديدة عبر توسيع نطاق خدمات الصيرفة الاستثمارية، وتنمية أعمال نشاط إدارة الأصول، وتوسيع الحضور الإقليمي بما يؤدي إلى تقوية وتعزيز الأعمال الرئيسية.

- زيادة الإيرادات المتكررة عبر هندسة منتجات جديدة، وتنمية الأدوات الرأسمالية الدائمة ومنصة الدخل الثابت لتنويع عروض المنتجات والخدمات عبر وحدات أعمالنا الرئيسية. وتسعى «شعاع كابيتال» من خلال الاستراتيجية إلى الحفاظ على مسار نموها على المديين المتوسط والطويل لتوفير قيم طويلة الأمد لمساهميها عبر زيادة حجم الأصول تحت الإدارة إلى 20 مليار دولار.