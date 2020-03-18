الأسهم تواصل التراجع مع استمرار تسييل الأجانب والمؤسسات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية تراجعها ولم يرتفع سوى 6 أسهم فقط في ختام جلسة أمس مع استمرار المخاوف بشأن وباء فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط. وانخفض سوق دبي 4.98% أو ما يعادل 91.83 نقطة ليغلق عند 1750.77 نقطة بالغاً أدنى مستوياته منذ يناير 2013، وسط هبوط جماعي لمؤشرات القطاعات، فيما نزل سوق أبوظبي 6.33% أو ما يوازي 224.69 نقطة ليقفل عند 3323.35 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ مايو 2013، وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الاستثمار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 626 مليون درهم، منها 339.86 مليوناً في دبي، و286.16 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 460.75 مليون سهم، موزعة بواقع 332.25 مليوناً في دبي، و128.5 مليوناً في أبوظبي من خلال 9222 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض البنوك 2.4% مع نزول «دبي الإسلامي» 0.73%، و«الإمارات دبي الوطني» 5.4%، وتراجع قطاع العقار 9.5% إثر هبوط «إعمار العقارية» 9.95%، و«إعمار للتطوير» 9.96%، و«إعمار مولز» 9.4%، و«الاتحاد العقارية» 7.89%، و«أرابتك» 9.4%، و«داماك» 7.8%، و«ديار» 7%.

وهبط قطاع الاستثمار 8.86%، بفعل هبوط «دبي للاستثمار» 9.9%، و«سوق دبي المالي» 7.3%، فيما ارتفع «شعاع كابيتال» 2.17%.

وانخفض قطاع النقل 2.23% مع تراجع «أرامكس» 5.28% واستقرار «العربية للطيران»، وارتفاع «الخليج للملاحة» 5%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط بنحو 88.3 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 77 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 45.6 مليون درهم، وأقفل عند 7.18 دراهم.

ولم ترتفع سوى 3 أسهم تصدرها «سلامة للتأمين» بنسبة 7.8%، فيما كان «إعمار للتطوير» الأكثر تراجعاً بنسبة 9.96%. واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 45.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 45.5 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 7.75% مع نزول «أبوظبي الأول» 9.95%، و«أبوظبي التجاري» 3.78%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.33%، وهبط قطاع العقار 1.89% نتيجة انخفاض «الدار» 1.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 7.63%. وتراجع قطاع الاتصالات 7.07% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

ونزل قطاع الطاقة 3.79% مع نزول «دانة غاز» 5.83%، و«أدنوك للتوزيع» 1.92%، و«طاقة» 2.2%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار 1.87% مع صعود «العالمية القابضة» 3.7%، رغم نزول «إشراق» 9.8%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط بسيولة 100 مليون درهم، تلاه «اتصالات» بتداولات 52.12 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» جاذباً 40.2 مليون درهم، واقتصرت الارتفاعات على ثلاثة أسهم تصدرها «سوداتيل» 8.89%، فيما نزلت 3 أسهم بالنسبة القصوى البالغة 10%، وهي: «ميثاق»، و«الإمارات لتعليم قيادة السيارات»، و«منازل».

وعمد المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 69.2 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون، بصافي استثمار 69.2 مليون درهم.

المؤسسات

وتواصلت عمليات تسييل المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في السوقين، بصافي استثمار 37 مليون درهم، منها 39.8 مليوناً في دبي، و3.1 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 37 مليون درهم، منها 39.8 مليوناً في دبي، و3.1 ملايين في أبوظبي.

إفصاحات

- يناقش مجلس إدارة شركة يونيكاي للأغذية السبت البيانات المالية السنوية وتحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية مع مراعاة الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

- أعلنت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» أن منتجاتها ستصبح متاحة من جديد في عمُان بعد الفحص الناجح الذي أجراه مجلس الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي لمنشآت التصنيع في الشركة، مؤكدة أنها ستجلب أكثر من 80 منتجاً مسجلاً.

- صادقت الجمعية العمومية لشركة «الظفرة للتأمين» على توزيع أرباح بواقع 40% من القيمة الاسمية للسهم كأرباح نقدية بإجمالي 40 مليون درهم أو ما يعادل 40 فلساً للسهم الواحد.

- يجتمع مجلس إدارة شركة «الجرافات البحرية الوطنية» في 22 مارس عبر خاصة المؤتمر الهاتفي لتحديد موعد ومكان الجمعية العمومية والنظر في مقترح بشأن توزيع الأرباح على المساهمين.

- عدلت شركة «العين الأهلية للتأمين» مكان انعقاد الجمعية العمومية المقرر عقدها في 23 مارس الجاري ليصبح في مقر الشركة بأبوظبي.

» الأسهم الأكثر هبوطاًالسهمنسبة الهبوطالإمارات لتعليم قيادة السيارات10 %-منازل10 %-ميثاق10 %-إعمار للتطوير9.96 %-إعمار العقارية9.96 %-التجاري الدولي9.95 %-دبي للاستثمار9.91 %فودكو9.85 %-جي إف اتش9.84 %-إشراق9.8 %-