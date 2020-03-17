«عمومية دبي الإسلامي» ترفع تملّك الأجانب إلى %40

المصدر: (دبي - البيان)

وافقت الجمعية العمومية لبنك دبي الإسلامي على توزيع أرباح نقدية بنسبة 35% (35 فلساً للسهم)، وزيادة نسبة تملك الأجانب في رأس المال من 25% إلى 40% عن العام 2019، كما تم انتخاب مجلس الإدارة.

وقال معالي محمد الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ورئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، إن البنك تمكن من تحقيق النجاح مرة أخرى في 2019، فيما يواصل رحلته التوسعية المثمرة في الأسواق المحلية والدولية. وخلال العقد الماضي، حققت الإمارات تطورات كبيرة على المستوى التنظيمي، من شأنها دعم التقدم الاقتصادي، بما في ذلك ارتفاع التدفقات الاستثمارية وزيادة أعداد الزوار.

مساهمو «دبي الإسلامي» يوافقون على توزيع أرباح 35%