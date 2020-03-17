ارتفاع إجمالي رصيد القروض الشخصية الموجهة إلى 100.8 مليار درهم

المصدر: (أبوظبي - وام )

ارتفع إجمالي رصيد القروض الشخصية الموجهة لتمويل الأعمال إلى 100.8 مليار درهم في نهاية 2019 بزيادة 14.4 مليار درهم وبنمو نسبته 16.6% مقارنة بـ86.4 مليار درهم تقريباً في 2018.

وأظهرت الإحصائيات التي يصدرها مصرف الإمارات المركزي أن حصة القروض الشخصية للأعمال شكلت نحو 6.3% من إجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لجميع الأنشطة الاقتصادية في الدولة.

وشهد الربع الأخير 2019 الزيادة الأكبر في حجم التمويلات المقدمة كقروض شخصية بهدف دعم الأعمال بعدما ارتفع الرصيد بمقدار 10.1 مليارات درهم خلال الفترة من سبتمبر إلى ديسمبر 2019.

تأتي الزيادة الكبيرة في القروض الشخصية الهادفة لتأسيس الأعمال منسجمة مع توجهات الإمارات في دعم هذه الشريحة من الأنشطة الاقتصادية والتي تصنف في غالبيتها ضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتعد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحرك الرئيس الداعم للاقتصاد الوطني علماً بأنها تمثل نحو 94% من إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة.