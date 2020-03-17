عمومية «تبريد» تُقر توزيع أرباح 10.5 فلوس للسهم

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أقرت الجمعية العمومية للشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، توزيع أرباح نقدية بقيمة 10.5 فلوس للسهم، عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، بزيادة 11 %، مقارنةً بالأرباح الموزعة للعام السابق. جاء ذلك نتيجة للنمو القوي الذي حققته الشركة في 2019.

ترأس الاجتماع خالد القبيسي رئيس مجلس الإدارة، وحضره المساهمون وأعضاء مجلس الإدارة. وأجريت انتخابات خلال الاجتماع، لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، لمدة 3 سنوات، حيث أعيد انتخاب أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

وقال خالد القبيسي: خلال 2019، حققت تبريد زيادة 11 % في الأرباح الصافية، وزودت المتعاملين بشبكة تبريد جديدة بسعة 51,366 طن تبريد، لتصل بذلك السعة الإجمالية التي تنتجها محطات الشركة إلى 1,182,715 طن تبريد.

وتستمر «تبريد» بتنمية قاعدة عملائها على الصعيد الإقليمي والدولي، حيث عززت حضورها خارج الإمارات، عبر الاستحواذ على حصة إضافية 8 % بشركة تبريد السعودية، إلى جانب دخول سوق الهند، وهما الدولتان اللتان تمثلان سوقاً هاماً للشركة.