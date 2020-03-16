«عمومية أبوظبي الوطنية للتأمين» تقرّ توزيع 30 % نقداً

المصدر: أبوظبي - البيان

عقدت شركة «أبوظبي الوطنية للتأمين» اجتماعها السنوي للجمعية العمومية، الذي تم خلاله مناقشة جميع بنود جدول الأعمال والموافقة عليها، بما في ذلك توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، أي ما يعادل 0.30 درهم للسهم الواحد، وبإجمالي توزيعات نقدية بلغت 144.6 مليون درهم للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وقال الشيخ محمد بن سيف آل نهيان، رئيس مجلس إدارة الشركة: يسعدني الإعلان عن توزيع أرباح نقدية بنسبة 30%، بإجمالي توزيعات نقدية يبلغ 144.6 مليون درهم. لقد كان 2019 عاماً قوياً بالنسبة لأعمال شركة أبوظبي الوطنية للتأمين.