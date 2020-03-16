503 ملايين خسائر «جلفار» المتراكمة

المصدر: (أبوظبي- وام)

كشفت شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 503.2 ملايين درهم بنهاية العام الماضي 2019، بما يعادل 43% من رأس المال.

وقالت الشركة في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، إن أسباب الخسائر ترجع إلى التعليق المؤقت الذي فرضته الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية على تصدير الأدوية إلى كل من المملكة والبحرين، وتعليق مجلس الصحة لدول مجلس التعاون تصدير الأدوية إلى الكويت وسلطنة عُمان، وسحب منتجات بسبب الجودة.

وأكدت الشركة أنها تتخذ بعض الإجراءات لمعالجة الخسائر ومنها تحسين إجراءات الجودة لتجنب التعليق وسحب المنتجات، وإطلاق منتجات جديدة في 2020 لزيادة الحصة في السوق وتحسين الربحية.

من ناحية أخرى، وافق مجلس إدارة الشركة على استقالة مانوج جاندهي من عضوية مجلس الإدارة وتعيين رامان جارج بدلاً منه، كما تمت الموافقة على تقرير المجلس ومدقق الحسابات في ما يتعلق بتخفيض رأس المال.