البورصات العربية تهبط رغم حزم دعم لاحتواء «كورونا»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

حدت مشتريات المستثمرين الإماراتيين الانتقائية من وتيرة تراجعات أسواق الأسهم المحلية أمس، مع تراجع مؤشراتها الرئيسية بنسب منخفضة نسبياً مقارنة بنظائرها في المنطقة، حيث تراجع سوق أبوظبي 1.86% إلى 3849 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة، فيما هبط سوق دبي 3.38% ليغلق عند 1963.26 نقطة، مع هبوط أسهم العقار والبنوك والسلع والنقل والاستثمار والاتصالات.

كذلك هبطت البورصات العربية، إذ هبطت بورصة مصر أكثر من 9.3% والكويت 6.5% والأردن 4.48%، والبحرين 1.52% والسعودية 1.1%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.39%.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية والعربية تعرضت أمس لضغوط بيعية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار إلى جانب عمليات تسييل للأجانب والمؤسسات في ظل المخاوف المتنامية من فيروس كورونا.

وأضاف الوسطاء أن الأسواق شهدت بعض عمليات الشراء الانتقائية والتي استهدفت بعض الأسهم القيادية في قطاعات العقار والاتصالات مع صعود أسهم مثل «الاتحاد العقارية» 14.45% و«إشراق» 5.12% و«إعمار مولز» 4% و«أرابتك» 3.35% و«اتصالات» 1.38%.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 465 مليون درهم، منها 288 مليوناً في دبي، و177 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 386 مليون سهم، موزعة بواقع 320 مليوناً في دبي، و66 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6484 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 9.96%، فيما استقر «دبي الإسلامي» دون تغيير، وهبط قطاع العقار 2.21% مع تراجع «إعمار العقارية» 5.03%، و«إعمار للتطوير» 3.47 %، و«داماك» 3.28%.

وتراجع قطاع الاستثمار 2.58% على أثر هبوط «دبي للاستثمار» 2.65%، و«سوق دبي المالي» 0.64%، و«شعاع كابيتال» 9.87%، فيما انخفض قطاع النقل 6.78% مع نزول «العربية للطيران» 3.57 %، و«أرامكس» 9.77% و«الخليج للملاحة» 9.77%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بسيولة 63.5 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بتداولات 59.4 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» مستقطباً 42.7 مليون درهم. وسجل «غلفا للمياه» أكبر ارتفاع بنسبة 15% فيما هبطت 7 أسهم بنسب أكثر من 9% ومن بينها «الإمارات دبي الوطني»، و«شعاع كابيتال»، و«أرامكس»، و«الخليج للملاحة» و«أملاك للتمويل» و«المدينة» و«إثمار».

واتجه العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 46 مليون درهم، فيما اتجه الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 46 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 3.36% مع نزول «أبوظبي الأول» 3.67%، و«أبوظبي التجاري» 3.8%، و«أبوظبي الإسلامي» 5.78%. وتراجع قطاع العقار 2.28% مع هبوط «الدار» 3%، فيما ارتفع «رأس الخيمة العقارية» 7.26%.

وانخفض قطاع الطاقة 0.4% مع انخفاض «أدنوك للتوزيع» 0.74%، و«طاقة» 0.85%، مع استقرار «دانة غاز»، فيما ارتفع قطاع «الاتصالات» 1.38 % مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وارتفع قطاع الاستثمار 0.44% مع ارتفاع «إشراق» 5.12%، فيما هبط «الواحة كابيتال» 0.11%.

إفصاحات

* وافق مجلس إدارة «الاتحاد العقارية»، على تحويل الشركة إلى «قابضة»، شريطة الحصول على موافقة الجمعية العمومية والجهات التنظيمية.

* قرر مجلس إدارة «إعمار للتطوير»، تأجيل القرارات التي كان بصدد إصدارها أمس، لتاريخ لاحق.*

* قرر مجلس إدارة «إعمار مولز»، تأجيل القرارات التي كان بصدد إصدارها أمس، لتاريخ لاحق.

* أقرت عمومية «الأغذية»، مقترح توزيع أرباح نقدية 30 %، على المساهمين عن 2019.

* كشفت «جي إف إتش» أن «كيبوينت ترست» رفعت ملكيتها في المجموعة إلى 7.77 %، من 7.24 % من رأس المال المدفوع.

* يبحث مجلس إدارة (أمان)، الأربعاء المقبل، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد، وتحديد موعدها.

* صادقت الجمعية العمومية لبنك «أم القيوين الوطني»، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين، بواقع 11 % من رأس المال.