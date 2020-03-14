هبوط أسواق المنطقة في أسبوع ضغوط «كورونا» و«النفط»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في تداولات الأسبوع الماضي وسط عمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية مقتفية خسائر الأسواق العربية والعالمية على وقع تنامي المخاوف بشأن فيروس «كورونا» بعدما وصفته منظمة الصحة العالمية بالوباء، إلى جانب تهاوي أسعار النفط بعد إخفاق تحالف «أوبك بلس» في الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج.

وانخفض سوق دبي 17.4% ليغلق عند 2032.12 نقطة، مع هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها البنوك والعقار والنقل والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي 15.53% عند مستوى 3922 نقطة، متأثراً بتراجع المؤشرات القطاعية كافة باستثناء ارتفاع وحيد لقطاع التأمين.

وجذبت الأسهم سيولة بنحو 3.2 مليارات درهم، منها 1.84 مليار في دبي، و1.38 مليار في أبوظبي، وجرى التداول على 1.97 مليار سهم، موزعة بواقع 1.36 مليار في دبي، و316.4 مليوناً في أبوظبي، من خلال 35 ألف صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 17.85% مع هبوط «دبي الإسلامي» 15.82%، و«الإمارات دبي الوطني» 23.76%، وتراجع قطاع العقار 21.12% مع انخفاض «إعمار العقارية» 21.58%، و«الاتحاد العقارية» 13.09%، و«إعمار مولز» 20.89%، و«داماك» 23.36%، و«إعمار للتطوير» 16.52%، و«أرابتك» 23.61%، و«ديار» 30.3%.

وهبط قطاع الاستثمار 12.4% بفعل نزول «دبي للاستثمار» 8.13%، و«سوق دبي المالي» 22%، و«شعاع كابيتال» 29.91%، وتراجع قطاع النقل 10.2% مع انخفاض «العربية للطيران» 9.68%، و«أرامكس» 11.33%، و«الخليج للملاحة» 1.48%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بسيولة 514.6 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 326.65 مليون درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 273.4 مليون درهم. ولم يرتفع في سوق دبي سوى سهمين فقط، وهما «مصرف السلام السودان» بنسبة 7% و«غلفا للمياه» 2%، فيما كان «ديار» الأكثر انخفاضاً 30.3%، تلاه «شعاع كابيتال» 29.91% ثم «أملاك».

واتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 296.77 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو البيع، بصافي استثمار 296.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق العاصمة بانخفاض قطاع البنوك 17% مع هبوط «أبوظبي الأول» 16.92%، و«أبوظبي التجاري» 23.08%، و«أبوظبي الإسلامي» 23.15%، وانخفض قطاع العقار 17.13% مع انخفاض «الدار» 17.41%، و«رأس الخيمة العقارية» 13.3%.

كما انخفض قطاع الاتصالات 16.13% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وتراجع قطاع الطاقة 17.54% نتيجة تراجع «دانة غاز» 23.72%، و«أدنوك للتوزيع» 10%، و«طاقة» 13.84%، ونزل قطاع الاستثمار بنسبة هامشياً، مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 7.14% فيما هبط «إشراق» 18.56%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 270.5 مليون درهم، تلاه «الدار» بسيولة 231.3 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بتداولات 223.84 مليون درهم، واقتصرت الارتفاعات على 3 أسهم تصدرها «الواحة كابيتال» الأسهم الرابحة بنسبة 7.14% ثم «ميثاق للتأمين التكافلي» 5.62% تلاه «أركان» 2.22%، بينما كان «دانة غاز» أكثر المنخفضين بنسبة 23.72%، تلاه «أبوظبي الإسلامي» 23.15% ثم «أبوظبي التجاري» 23.08%.

وعمد المستثمرون العرب والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 265.45 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 265.4 مليون درهم.

تســييل

اتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل الأسبوع الماضي بصافي استثمار 415.34 مليون درهم، منها 286.87 مليون درهم في دبي، و128.5 مليون درهم في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 415.34 مليون درهم، منها 286.87 مليون درهم في دبي، و128.5 مليون درهم في أبوظبي.