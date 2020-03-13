مجلس دانة غاز يوصي بتوزيع 5.5 فلوس للسهم

المصدر: (الشارقة- البيان)

أوصى مجلس إدارة «دانة غاز» الجمعية العمومية للشركة، المقرر انعقادها في 14 أبريل بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بمقدار 5.5 فلوس للسهم الواحد، وذلك عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019.

وسجلت الشركة في السنة المالية 2019 أعلى أرباح سنوية لها خلال 7 سنوات، حيث أظهرت النتائج ارتفاع صافي أرباح الشركة ليصل إلى 157 مليون دولار (575 مليون درهم) في 2019 مقارنة بصافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) في السنة المالية 2018.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: يسعدنا للسنة الثالثة على التوالي توزيع أرباح نقدية على المساهمين، فقد تمكّنا خلال 2019 من زيادة إنتاجنا وتحسين عملياتنا التشغيلية، الأمر الذي جعلنا أكثر مرونة في مواجهة الظروف الصعبة، التي يشهدها قطاع النفط حالياً.

وبما أن نصف دخل دانة غاز يتحقق من بيع الغاز الطبيعي بموجب عقود طويلة الأجل لا تتأثر بانخفاض أسعار النفط، فإن ذلك أدى إلى توصية مجلس الإدارة للجمعية العمومية توزيع 5.5 فلوس للسهم عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2019. كما حققت «دانة غاز» أداء قوياً خلال أول شهرين من عام 2020 دون أن تتأثر خطط نموها بفيروس «كورونا».

وباشرت «دانة غاز» و«شركة نفط الهلال الدولية المحدودة» («نفط الهلال») إجراءات التحكيم ضد شركة النفط والغاز الهنغارية «إم إو إل» بتاريخ 14 فبراير 2020، وذلك إثر محاولات «إم إو إل» تفادي سداد دفعات مؤجلة مرتبطة بالاحتياطات إلى «دانة غاز» و«نفط الهلال» بموجب شروط اتفاقية البيع والشراء الموقعة بين الأطراف في عام 2009، والتي استحوذت «إم إو إل» بموجبها على حصتها الحالية البالغة 10% في شركة «بيرل بتروليوم».

كما سيتناول التحكيم أيضاً، سداد دفعات إضافية منفصلة مرتبطة بالنفط الخام بموجب اتفاقية البيع والشراء.