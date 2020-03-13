خسائر كبيرة للأسهم بسبب «كورونا»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهدت الأسهم المحلية تراجعاً كبيراً في ختام جلسة أمس وسط خسائر طالت البورصات العربية كافة في ظل تهاوي الأسواق العالمية، خاصة بعد أن فرضت الولايات المتحدة حظراً على السفر من أوروبا عقب قرار منظمة الصحة العالمية إعلان فيروس كورونا «وباء».

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبطت جميع البورصات العربية مع نزول السوق السعودية 2.98% وبورصة البحرين 3.55% وبورصة الأردن 2.38% وبورصة مسقط 2.56%، بينما كان سوق مصر مغلقاً لسوء الأحوال الجوية، فيما علّقت بورصة الكويت تداولاتها لمدة أسبوعين احترازياً بسبب «كورونا».

الأسواق المحلية

ونزل سوق دبي بنسبة 7.96% أو ما يعادل 175.83 نقطة ليقفل عند 2032.12 نقطة بالغاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2013، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية يتصدرها العقار والبنوك والاستثمار.

وانخفض سوق أبوظبي بنحو 7.4% أو ما يعادل 313.33 نقطة ليغلق عند 3922.18 نقطة بعد هبوطه دون حاجز 4 آلاف، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يناير 2016، وسط تراجع جماعي للمؤشرات القطاعية بقيادة البنوك والعقار.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 744.7 مليون درهم موزعة بواقع 427.8 مليوناً في دبي و316.8 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 473.3 مليون سهم منها 279.8 مليوناً في دبي و193.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6940 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 8.95% «أرابتك» 9.9% و«إعمار العقارية» 9.79% و«داماك» 8.98% و«إعمار مولز» 8.76% و«ديار» 8.41% و«إعمار للتطوير» 7.4%، فيما نزل قطاع البنوك 8.08% مع هبوط «الإمارات دبي الوطني» 10% و«دبي الإسلامي» 8.21%.

ونزل قطاع الاستثمار 5.2% مع تراجع «شعاع» 10% و«سوق دبي» 7.84% و«دبي للاستثمار» 4.24%، وهبط قطاع النقل 8.91% مع تراجع «أرامكس» 9.83% و«العربية للطيران» 8.94%، بينما ارتفع «الخليج للملاحة» 5.28% مسجلاً الارتفاع الوحيد في السوق.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 162.7 مليون درهم، يليه، «إعمار العقارية» بسيولة 65.8 مليوناً. وتراجعت 7 أسهم بنحو 10% مسجلة أكبر نسب هبوط، وهي «اكتتاب» و«الإمارات دبي الوطني» و«إثمار» و«المصرف الخليجي التجاري» و«المدينة» و«شعاع» و«جي إف اتش».

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 7.51% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 9.09% و«أبوظبي الإسلامي» 8.79% و«أبوظبي الأول» 8.09% و«الشارقة الإسلامي» 3.7%. ونزل قطاع الاتصالات 8.84% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع الاستثمار 1.8% مع هبوط «إشراق» 9.66% و«الواحة كابيتال» 4.26%، وتراجع قطاع العقار 9.58% مع انخفاض «الدار» 9.78% و«رأس الخيمة العقارية» 7%، ونزل قطاع الطاقة 7.5% مع هبوط «دانة غاز» 9.73% و«أدنوك للتوزيع» 6.25% و«طاقة» 2.34%.

وسيطر «الدار» على النشاط مستقطباً 81.1 مليون درهم، يليه «اتصالات» بسيولة 42.8 مليوناً. واقتصرت الارتفاعات على «أسمنت رأس الخيمة» بنسبة 14.17%، فيما كان «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.

إرشادات

الأسهم الأكثر هبوطاًأبوظبي الوطنية للفنادق%10-اكتتاب%10-الإمارات دبي الوطني%10-إثمار%10-المصرف الخليجي التجاري%10-المدينة%10-شعاع%10-جي أف اتش%10-رأس الخيمة للإسمنت الأبيض%9.94-أرابتك%9.9-

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع في رسالة توعوية إن المستثمر عند اتخاذ قرار ببيع أو شراء ورقة مالية، يجب أن يعتمد على التقارير المفصح عنها دوريا وتحليلها أو الاستعانة بجهة متخصصة، ولا ينساق خلف الإشاعات أو التوصيات الصادرة من غير الشركات والمحللين المعتمدين.

إفصاحات

- قالت إعمار العقارية، إن شركتها التابعة «إعمار للضيافة» أوقفت الحجوزات مؤقتاً في 3 فنادق نظراً لتطورات فيروس «كوفيد ــ 19»، مع إعطاء الأولوية، لتقديم أفضل الخدمات لعملائها من خلال عدد محدد من أصولها الفندقية الرئيسية.

وجاء القرار بتركيز النشاط بشكل مؤقت، بعد بحث مستفيض حول زيادة فعالية موارد الشركة. وأكدت أن كل الخدمات المشتركة بهذه الفنادق المحددة كالمطاعم والمسابح والقاعات الرياضية ستستمر في العمل بطاقاتها الكاملة على النحو المعتاد لخدمة عملاء الشركة من السكان والزوار من الفنادق الأخرى.

- أوصى مجلس الإدارة لشركة دبي للاستثمار بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 10% (ما يعادل 10 فلوس للسهم) من رأس المال عن 2019.

- أعلنت الاتحاد العقارية، إبرام اتفاقية تفاهم مع شركة شاينا ناشيونال كيميكال أنجينير، وذلك لتوسعة مشروع دبي أتودروم بقيمة 200 مليون درهم تقريباً، مشيرة إلى أن عملية التوسعة تشمل إضافة مركز استقبال، ومركز تجارب السائقين ومركز الأعمال وحلبة سيارات الكارتينغ، بالإضافة لحلبة مخصصة لسيارات الدفع الرباعي، وغيرها من المحلات التجارية والمطاعم والمرافق.

- أعلنت الخليج للملاحة أن العمومية المزمع عقدها في 29 مارس ستناقش إصدار صكوك إسلامية بقيمة إجمالية تقدر بـ 125 مليون درهم.