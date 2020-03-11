الأسواق المحلية تصمد أمام مبيعات أجنبية ومؤسساتية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

صمدت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، أمام عمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية مع تراجعها بوتيرة منخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق العالمية، على أثر عودة هبوط أسعار النفط، في وقت استمر المستثمرون المحليون باقتناص الفرص وبناء مراكز مالية جديدة مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية.

وتراجع سوق دبي بنسبة 1.04% عند مستوى 2207.95 نقاط، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما انخفض سوق أبوظبي بنحو 0.64% إلى مستوى 4235.51 نقطة، على وقع نزول أسهم البنوك والعقار والطاقة والسلع.

وخطف سهم «الإمارات دبي الوطني» أنظار المستثمرين مع صعوده بنحو 0.83% وسط تداولات تجاوزت قيمتها 53 مليون درهم متصدراً قائمة الأنشط بالقيمة، وذلك بعد إقرار الجمعية العمومية رفع الملكية الأجنبية إلى 40%.

واستقطبت الأسهم سيولة 552.5 مليون درهم، منها 229.5 مليوناً في دبي، و323 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 285.5 مليون سهم، موزعة بواقع 178.5 مليوناً في دبي، و107 ملايين في أبوظبي، من خلال 5615 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 2.45% مع نزول «إعمار العقارية» 1.38%، و«إعمار للتطوير» 1.27%، و«إعمار مولز» 3.52%، و«الاتحاد العقارية» 5.14%، و«أرابتك» 4.94%، و«داماك» 5.83%، و«ديار» 8.87%، وانخفض قطاع البنوك 0.65% مع تراجع «دبي الإسلامي» 0.61%، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.83%.

وهبط قطاع الاستثمار 0.63%، بينما زاد قطاع النقل 2.17%. وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط، تلاه «دبي الإسلامي» بسيولة 40 مليون درهم. وحقق «الخليج للملاحة» أكبر ارتفاع بنسبة 8.29% فيما كان «شعاع كابيتال» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 1.77% مع هبوط «أبوظبي التجاري» 5.17%، و«أبوظبي الأول» 1.17%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.73%، ونزل قطاع العقار 5.75%. وارتفع قطاع الاتصالات 3.18% مع صعود «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما زاد قطاع الطاقة 1.3%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.45%.وتزعم «واحة الزاوية» المدرج في السوق الثانية، النشاط مستقطباً 116.16 مليون درهم بعد تنفيذ صفقة كبيرة بـ 105.6 ملايين . وحقق «رأس الخيمة للإسمنت الأبيض» أكبر ارتفاع بنسبة 15% فيما كان «منازل» الأكثر انخفاضاً بنحو 10%.

المؤسسات

واصلت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية عمليات التسييل، بصافي استثمار 48 مليون درهم، منها 9.1 ملايين في دبي، و38.7 ملايين في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 47.9 مليون درهم، موزعة بواقع 9.1 ملايين في دبي، و38.7 مليوناً في أبوظبي.

إفصاحات

- قرر مجلس إدارة شركة أمانات القابضة بالتمرير تفعيل قرار الجمعية العامة بشراء أسهم الشركة بحد أقصى 10% من إجمالي رأس المال بغرض إعادة بيعها بعد الحصول على التراخيص وتفويض الرئيس التنفيذي بصلاحيات التقدم بطلب للحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية بهذا الشأن.

- قرر مجلس إدارة شركة شعاع كابيتال تأجيل اجتماعه المقرر اليوم إلى الاثنين لاعتماد النتائج المالية 2019، بالتمرير والدعوة لانعقاد العمومية السنوية.

- صادق مجلس إدارة شركة أملاك للتمويل على البيانات المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- أفصحت شركة تكافل الإمارات عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها، موضحة أن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 55.48 مليون، تشكل 31.99% من رأسمالها البالغ 150 مليون درهم.

- وافق مجلس إدارة شركة دريك آند سكل على إعادة تشكيل لجان مجالس الإدارة، وإعادة تعيين خليفة الرميثي نائباً لرئيس مجلس إدارة ليحل محل أحمد بن بروك، على أن يبقى أحمد بن بروك عضواً في مجلس الإدارة.

- تعقد شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» اجتماع العمومية في 31 مارس للنظر في توزيع أسهم منحة بواقع 5% ما يعادل 5.77 ملايين درهم عن 2019.

- تنعقد الجمعية العمومية لشركة «إشراق للاستثمار» في 26 مارس للنظر في ميزانية الشركة.