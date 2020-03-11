«أبوظبي التجاري» يطلق منصة المرشد التجاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن بنك أبوظبي التجاري أمس طرح منصة «المرشد التجاري» لتمكين «تحالف المنتدى التجاري» الذي يتألف من 14 بنكاً عالمياً، من تعزيز الأعمال وتحقيق النمو التجاري على المستوى العالمي.

وستساهم المنصة، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، في مساعدة الشركاء على التعرف على الشركات التي تتطلع إلى تقديم خدماتها ومنتجاتها بالأسواق العالمية، وإطلاعها على ضوابط الاستيراد والتصدير والرسوم الجمركية . كما توفر معلومات شاملة حول الأسواق في 180 دولة .

وتضم قائمة الأعضاء أبوظبي التجاري، التجاري وفا بنك، بانكو بي پي إم، بنك سانتاندير، رويال بنك أوف كندا، بنك سي آي إم بي، مجموعة كريدي أجريكول، يورو بنك، مجموعة كيه بي سي، البنك الصناعي الكوري، بنك إم يو إف جي، مجموعة نورديا، بنك سيام التجاري، وستاندرد بنك.