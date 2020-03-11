«أبوظبي الإسلامي» نحو %40 ملكية للأجانب

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي أن جمعيته العمومية ستناقش رفع نسبة ملكية الأجانب في أسهم المصرف من 25 إلى 40%، وذلك خلال اجتماعها في 29 مارس الجاري.

وذكر في إفصاح إلى سوق أبوظبي أمس، أنه سيتم خلال الاجتماع أيضاً مناقشة مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 994.313 مليون درهم بنسبة 27.38% من رأس المال أي ما قيمته 27.38 فلساً للسهم، وذلك من صافي أرباح 2019.

كان مجلس إدارة المصرف وافق في نوفمبر الماضي على زيادة نسبة تملك غير المواطنين إلى 40% كحد أقصى. وأغلق سهم المصرف أمس مرتفعاً بنسبة 3.35% إلى 4.63 دراهم بعد التداول على 6.135 ملايين سهم بقيمة 28.890 مليون درهم من خلال 302 عملية.