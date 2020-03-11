الأسهم تربح 32 ملياراً بأكبر مكاسب يومية في 5 سنوات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتدت الأسهم المحلية صعوداً، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 32 مليار درهم، محققة أكبر وتيرة صعود يومية منذ أكثر من 5 سنوات، مع تحسن معنويات المستثمرين، بعد تطمينات هيئة الأوراق المالية، وصعود البورصات العالمية وأسواق النفط، على وقع توقعات بمزيد من إجراءات التحفيز، لتخفيف حالة القلق حيال الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا.

وارتفع سوق دبي بنحو 7.32 %، أو ما يعادل 152.17 نقطة، وهي أكبر وتيرة صعود يومية في أكثر من 5 سنوات، ليغلق عند 2231.09 نقطة، مرتداً من أدني مستوياته منذ أبريل 2013، وسط انتعاش جماعي للمؤشرات القطاعية، يقودها البنوك والعقار.

وزاد سوق أبوظبي بنحو 5.52 %، توازي 223.5 نقطة، وهي أكبر مكاسب يومية منذ ديسمبر 2014، ليقفل عند 4262.64 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والاستثمار والطاقة والصناعة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، كانت أسواق الإمارات الأفضل أداء، أمس، بين كافة أسواق المنطقة، بعدما ارتفعت البورصة السعودية 7.07 %، وبورصة مصر 1.97 %، وزادت بورصة البحرين 1.47 %، وصعدت بورصة مسقط 0.68 %، وبورصة الأردن 0.38 %، ونمت بورصة الكويت 0.3 %.

وارتفعت السيولة المحلية بنحو ملحوظ، بفعل عمليات شرائية لاقتناص الفرص، مع تداول أسعار الأسهم عند مستويات مغرية، وبمكررات ربحية هي الأفضل في المنطقة، لتصل إلى 706.95 ملايين درهم، منها 447.6 مليون في دبي، و259.35 مليون في أبوظبي، وجرى التداول على 424.6 مليون سهم، موزعة بواقع 343.2 مليون في دبي، و81.4 مليون في أبوظبي، من خلال 9758 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي، ارتفاع قطاع العقار %7.13 على وقع مكاسب «إعمار العقارية» 7.41 %، و«إعمار للتطوير» 6.42 %، و«إعمار مولز» 8.4 %، و«الاتحاد العقارية» 7.36 %، و«أرابتك» 7.73 %، و«داماك» 5.56 %، و«ديار» 2.48 %، وزاد قطاع البنوك 6.63 %، مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 3.22 %، و«دبي الإسلامي» 10.36 %.

وصعد قطاع الاستثمار 8.2 %، مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 9.35 %، و«سوق دبي المالي» 6.87 %، فيما هبط «شعاع كابيتال» 0.14 %، وارتفع قطاع النقل 3.65 %، على وقع «العربية للطيران» 12.96 %، و«أرامكس» 14.86 %، و«الخليج للملاحة» 6.38 %.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط، مستقطباً 116.5 مليون درهم، تلاه «دبي الإسلامي»، بسيولة 74 مليون درهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 64.5 مليون درهم. وحقق «المدينة للتمويل»، أكبر ارتفاع، مع صعوده بالحد الأعلى المسموح به 15 %، فيما كان «مصرف الإمارات الإسلامي»، الأكثر انخفاضاً، بنسبة 9.91 %.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي، ارتفاع قطاع البنوك 6.72 %، بفعل مكاسب «أبوظبي الأول» 7.14 %، و«أبوظبي التجاري» 8 %، و«أبوظبي الإسلامي» 3.35 %، وصعد قطاع العقار 13.23 %، مع ارتفاع «الدار» 13.95 %، و«رأس الخيمة العقارية» %3.88

وزاد قطاع الاتصالات 2.52 %، مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما نما قطاع الطاقة 3.86 %، بفعل صعود «دانة غاز» 1.14 %، و«أدنوك للتوزيع» 10.34 %، وارتفع قطاع الاستثمار 5.24 %، مع ارتفاع «إشراق» 13.95 %، و«الواحة كابيتال» 8.47 %.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط، مستقطباً 75.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري»، بسيولة 42.67 مليون درهم. وسجل «بنك رأس الخيمة الوطني»، أكبر ارتفاع بنسبة 14.96 %، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.09 %.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو البيع في سوق دبي، بصافي استثمار 59.4 مليون درهم، ونحو الشراء في أبوظبي، بصافي استثمار 10.2 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 59.4 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي، بصافي استثمار 10.2 ملايين درهم.

إفصاحات

- أقرت الجمعية العمومية لبنك المشرق توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 40 % من رأس المال (ما يعادل 4 دراهم للسهم)، وتجديد تفويض مجلس الإدارة لإصدار السندات غير القابلة للتحويل وبحد أقصى 5 مليارات دولار.

- يصدر مجلس إدارة إعمار مولز الأحد قرارات بالتمرير بالموافقة على التقرير السنوي، ودعوة العمومية للانعقاد واقتراح توزيع الأرباح السنوية وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة.

- يجتمع مجلس إدارة إعمار للتطوير الأحد لإصدار قرارات بالتمرير بالموافقة على التقرير السنوي ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد واقتراح توزيع الأرباح السنوية، وفتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الإدارة.

- تجتمع عمومية شركة «ريم للاستثمار» في 30 مارس للنظر في توزيع أرباح نقدية على المساهمين تعادل 14 % من رأس المال المدفوع عن 2019.

- أعلنت «إكسا الهلال الأخضر للتأمين» عن وصول خسائرها المتراكمة إلى 80.95 مليون درهم في نهاية العام الماضي بما يعادل 40.47 % من رأس المال، مشيرة إلى اتخاذها عدة إجراءات لمعالجتها.