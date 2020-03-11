عمومية «العربية للطيران» تقرّ توزيع %9 أرباحاً نقدية على المساهمين

المصدر: الشارقة - البيان

وافقت الجمعية العمومية لشركة العربية للطيران، خلال اجتماعها السنوي الذي انعقد في الشارقة، أمس، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة %9 من رأسمال الشركة على المساهمين (ما يعادل 9 فلوس للسهم الواحد) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

وتأتي توصية مجلس الإدارة بتـوزيع أرباح نقدية بعد أن حققت العربية للطيران أداءً مالياً قوياً للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، حيث سجلت أرباحاً صافية قياسية بلغت مليار درهم، بزيادة 80 % مقارنة بأرباح الشركة في العام السابق.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة «العربية للطيران»: «كان عام 2019 استثنائياً حيث ساهمنا في نمو قطاع الطيران الإقليمي واقتصاد المنطقة عموماً. ومع نجاحنا بتحقيق أرباح متميزة، قررنا توزيع أرباح نقدية على مساهمينا بنسبة 9% تأكيداً على التزامنا بتوفير قيمة طويلة الأمد لهم. وفي ضوء تحديات الاقتصاد العالمي، نواصل التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والالتزام بفتح آفاق جديدة لنموذج الطيران الاقتصادي بالمنطقة».