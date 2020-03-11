«الشارقة الإسلامي» يعزز تعاونه مع «سعيد»

المصدر: (الشارقة - البيان)

وقّع مصرف الشارقة الإسلامي مذكرة تفاهم مع مركز الشارقة لخدمات المستثمرين «سعيد»، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، لتعزيز التعاون بين الجانبين في مجال جذب الاستثمارات إلى إمارة الشارقة ودعم اقتصادها والمساهمة في نهضتها وتطورها، عبر تسريع فتح الحسابات لأصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة تحت سقف واحد.

وقع المذكرة محمد المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة» وعضو مجلس إدارة مركز «سعيد»، وجاسم البلوشي، رئيس التميّز المؤسسي بمصرف الشارقة الإسلامي.

وبموجب المذكرة، سيقدم المصرف خدمات فتح الحسابات بشكل سهل وسريع لأصحاب المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة بمقر مركز «سعيد».