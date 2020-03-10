أسهم دبي وأبوظبي تتراجع %8 وأكبر الخسائر الخليجية في الكويت

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هوت بورصات العالم في تداولات أمس، وامتدت الخسائر للأسواق العربية والمحلية مع تنامي المخاوف بشأن ركود عالمي متوقع بسبب فيروس كورونا وتهاوي أسعار النفط بعد إخفاق تحالف «أوبك بلس» في الاتفاق على خفض إضافي للإنتاج.

وقال خبراء ومحللون لـ«البيان الاقتصادي»، إن كافة أسواق العالم تتعرض لعمليات تسييل وضغوط بيع على وقع الهبوط الحاد في أسعار النفط واستمرار المخاوف بشأن التأثير المتوقع لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتوقع الخبراء والمحللون أن تسترد الأسهم المحلية خسائرها «المبالغ فيها» وتعاود نشاطها تدريجياً بعد امتصاص صدمة هبوط أسعار النفط والمخاوف بشأن كورونا، مشيرين إلى أن الأسواق المالية في الدولة تستند إلى أسس متينة واقتصاد قوي قادر على مواجهة التحديات والأزمات العالمية.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، هبطت بورصة الكويت بأكثر من 10% ما تسبب في تعليق التداولات للجلسة الثانية على التوالي، وتراجعت بورصة السعودية 7.75% لأدني مستوياتها منذ نوفمبر 2016، مع تراجع سهم «أرامكو» 5.5% لأدنى مستوياته منذ الإدراج مع خسارته أمس نحو 87.9 مليار دولار من قيمته السوقية.

ونزلت بورصة مصر 7.31% لأدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2016، وتراجعت بورصة البحرين 5.83% مسجلة أدنى مستوى منذ يوليو الماضي، وهبطت بورصة مسقط 5.57% لأدنى مستوى منذ أغسطس الماضي، وبورصة الأردن 1.1%.

الأسواق المحلية

وانخفض سوق دبي بنسبة 8.29% ليغلق عند 2078.92 نقطة مسجلاً أدنى مستوياته منذ أبريل 2013، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 8.06% إلى مستوى 4039.59 نقطة ليصل لأدنى مستوياته منذ يناير 2016، وذلك وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعية في السوقين إذ لم يرتفع سوى سهمين فقط لتصل الرسملة السوقية إلى 743 مليار درهم.

ووصلت سيولة الأسهم المحلية إلى 694 مليون درهم، منها 387.6 مليوناً في دبي، و306.4 ملايين في أبوظبي، وجرى التداول على 440.87 مليون سهم، موزعة بواقع 289.4 مليوناً في دبي، و151.47 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 8.7% مع تراجع «إعمار العقارية» 9.09%، و«إعمار للتطوير» 4.82%، و«إعمار مولز» 9.03%، و«الاتحاد العقارية» 9.94%، و«أرابتك» 9.91%، و«داماك» 10%، و«ديار» 9.7%، وانخفض قطاع البنوك 8.56% مع هبوط «دبي الإسلامي» 9.39%، والإمارات دبي الوطني«9.95%.

وتراجع قطاع الاستثمار 8.3% مع هبوط»دبي للاستثمار«7.76%، و»سوق دبي المالي«9.9%، و»شعاع كابيتال«9.9%، ونزل قطاع النقل 7% مع نزول»العربية للطيران«6.09%، و»أرامكس«7.78%، و»الخليج للملاحة«9.86%.

وتصدر»دبي الإسلامي«النشاط مستقطباً 136.4 مليون درهم، تلاه»إعمار العقارية«بسيولة 71.12 مليون درهم. واقتصرت الارتفاعات على»السلام القابضة«بنسبة 1.53% فيما سجلت 3 أسهم أكبر انخفاض بنسبة 10% وهي»داماك«و»مصرف السلام البحرين«و»أمانات«. واتجه المستثمرون المواطنون نحو الشراء في سوق دبي بصافي 58.5 مليون درهم، فيما مال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بانخفاض قطاع البنوك 8.1% مع نزول»أبوظبي الأول«8.5%، و»أبوظبي التجاري«9.9%، و»أبوظبي الإسلامي«7.82%، وانخفض قطاع العقار 9.95%.

وهبط قطاع الاتصالات 9.89%. كما انخفض قطاع الطاقة 9.83% على وقع انخفاض»دانة غاز«10%، و»أدنوك للتوزيع«10% و»طاقة«8.5%، وتراجع قطاع الاستثمار 2.95% نتيجة تراجع»إشراق«9.66%، و»الواحة كابيتال«10%. وتصدر»أبوظبي الأول«النشاط بقيمة 73.95 مليون درهم.

وسجل»بنك الشارقة«الارتفاع الوحيد بنسبة 2.78% فيما كانت 5 أسهم الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% وهي»الإمارات لقيادة السيارات«و»دانة غاز«و»رأس الخيمة العقارية«و»أدنوك للتوزيع«و»الواحة كابيتال".

وعمد المستثمرون المواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 50 مليون درهم، في مقابل عمليات تسييل للمستثمرين العرب والخليجيين والأجانب.

إفصاحات

- أعلنت شركة الاتحاد العقارية أن مجلس إدارتها سيناقش تحويلها إلى شركة قابضة، وذلك خلال اجتماعها الخميس.

- يجتمع مجلس إدارة شركة دبي للاستثمار غداً لمناقشة واعتماد النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ومقترح توزيع الأرباح.

- تناقش شركة أرامكس مقترح توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 16.5% من رأس المال عن 2019 خلال اجتماع العمومية في 7 أبريل.

- تعقد شركة دي إكس بي إنترتينمينتس، اجتماع العمومية في 24 مارس لمناقشة قرار استمرارية الشركة وفقاً لمتطلبات المادة 302 من القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2015.

- تعقد شركة «الفجيرة لصناعات البناء» اجتماع الجمعية العمومية في 31 مارس للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15% من رأس المال بإجمالي 20.39 مليون درهم أو ما يعادل 15 فلساً للسهم الواحد.