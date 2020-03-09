إخفاق تحالف «أوبك+» يعصف بالبورصات الخليجية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مقتفيه أثر الخسائر الحادة للأسواق الخليجية، بعد إخفاق تحالف «أوبك بلاس»، في الاتفاق على خفض إضافي لإنتاج النفط، لرفع أسعار الخام، التي تأثرت سلباً بانتشار فيروس كورونا. وانخفض سوق دبي بنسبة 7.87%، أو ما يعادل 193.61 نقطة، وهي أكبر وتيرة هبوط يومية منذ أكتوبر 2008، ليغلق عند 2266.93 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ يوليو 2013، وسط هبوط جماعي للمؤشرات القطاعي، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 5.37 %، أو ما يوازي 249.24 نقطة، وهي ثاني أكبر وتيرة هبوط يومية منذ ديسمبر 2014، ليقفل عند 4393.84 نقطة، في أدنى مستوياته منذ ديسمبر 2017، وذلك وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية، عدا ارتفاع هامشي للتأمين.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، كانت بورصة الكويت الأكثر انخفاضاً، بعد تجاوز خسائرها 10 %، ما تسبب في تعليق التداولات حتى نهاية الجلسة، فيما هبط السوق السعودي أكثر من 8.3 %، وتراجعت بورصة البحرين 3.41%، وبورصة قطر 2.92 %، وبورصة مسقط 2.75 %. وامتدت الخسائر أيضاً للسوق المصرية، مع هبوطها 4 %.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم المحلية والخليجية تعرضت لضغوط بيع مكثفة، وعمليات تسييل أجنبية ومؤسساتية، بعد عدم توصل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وروسيا، لاتفاق بشأن خفض إضافي بإنتاج الخام، بغية وضع حد لانخفاض أسعار النفط المتأثرة بفيروس كورونا.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 525.5 مليوناً درهم، منها 351 مليوناً في دبي، و174.56 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 375.87 مليون سهم، موزعة بواقع 278 مليوناً في دبي، و97.87 مليوناً في أبوظبي.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي، انخفاض قطاع العقار 9.2%، نتيجة هبوط «إعمار العقارية» 9.73%، و«إعمار للتطوير» 9.86%، و«إعمار مولز» 8.86 %، و«أرابتك» 8.11 %، و«داماك» 5.88%، و«الاتحاد العقارية» 5.24 %، وهبط قطاع البنوك 7.75 %، مع نزول «دبي الإسلامي» 7.72%، و«الإمارات دبي الوطني» 9.61 %.

وتراجع قطاع الاستثمار 6.27 %، مع نزول «دبي للاستثمار» 5.69 %، و«شعاع كابيتال» 3.83 %، و«سوق دبي المالي» 9.01 %، وهبط قطاع النقل 8.68 %، مع نزول «العربية للطيران» 7.26 %، و«أرامكس» 10 %، و«الخليج للملاحة» 9.88 %.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بسيولة 100 مليون درهم، تلاه «إعمار العقارية» بسيولة 91.7 مليون درهم. ولم يرتفع سوى سهمين في سوق دبي، وهما «أمانات» 4.86 %، و«غلفا للمياه» 2 %، فيما كان «أرامكس» الأكثر انخفاضاً بنحو 10 %.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي، بتراجع قطاع البنوك 6.8 %، مع انخفاض «أبوظبي الأول» 6.71 %، و«أبوظبي التجاري» 8.31 %، و«أبوظبي الإسلامي» 10 %، وانخفض قطاع العقار 4.62 %.

ونزل قطاع الاتصالات 3.48 %. كما هبط قطاع الطاقة 6%، متأثراً بتراجع «دانة غاز» 7.03 %، و«طاقة» 9.87%، و«أدنوك للتوزيع» 3.33 %. وانخفض قطاع الاستثمار 0.83%.

وتصدر التداولات «أبوظبي الأول»، بسيولة 45.45 مليون درهم. واقتصرت الارتفاعات في سوق أبوظبي، على 4 أسهم فقط، تصدرها «أركان»، بنسبة 7.9 %، فيما كان «أبوظبي الإسلامي» الأكثر انخفاضاً بنحو 10 %.

إفصاحات

- صادقت الجمعية العمومية لشركة أورينت للتأمين على توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 20%.

- أعلنت شركة الأغذية المتحدة عن قائمة تضم 12 اسماً مرشحاً لانتخاب 7 أعضاء من بينهم خلال عمومية الشركة المقررة الخميس.

- أعلنت شركة أمانات القابضة إيقاف المباحثات الخاصة بعملية الاستحواذ على حصة استراتيجية في مجموعة في بي إس للرعاية الصحية.

- ينظر مجلس إدارة شركة «دانة غاز» في 11 مارس النظر في توزيعات الأرباح المقترحة للعام الماضي، وتقرير سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم وتقرير الاحتياطيات لعام 2019.

- حققت شركة «القدرة القابضة» أرباحاً بنحو 202.89 مليون درهم في العام الماضي، مقارنة بنحو 220.8 مليوناً في 2018.

- أوصى مجلس إدارة «أغذية» بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 15% من رأس المال أو ما يعادل 15 فلساً للسهم عن العام 2019.

- أعلنت «سيراميك رأس الخيمة» أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية لغرض الاستثمار والتداول، وذلك وفقا للشهادة الصادرة عن دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية.