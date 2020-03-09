عمومية دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين توزع %35 أرباحاً

المصدر: دبي- البيان

عقدت دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين جمعيتها العمومية في مقر مجموعة الحبتور أمس حيث تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة توزيع 35% من رأس المال أرباحاً نقديةً، بما يعادل 40.425 مليون درهم.

وقال خلف الحبتور رئيس مجلس الإدارة، الذي ترأس اجتماع الجمعية العمومية، إن الشركة استطاعت أن تحقق أداءً مالياً قوياً في 2019، واستمرت الشركة في النمو عاماً بعد عام. وبلغت نسبة النمو 8.5% من إجمالي الأقساط المكتتبة، ونسبة 10.3% من صافي الأرباح مقارنةً بالعام الفائت، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت 58,085 مليون درهم مقارنةً بـ52.661 مليوناً العام السابق، وظلت الشركة تظهر باستمرار قدرتها على تنمية حجم أقساط التأمين من منتجاتها المختلفة من دون التنازل عن مقدراتها الربحية للاكتتاب وذلك نتيجة التوجهات الصارمة والنهج الملتزم في الاكتتاب. وأكد أن الشركة حققت على الدوام نتائج تشغيلية جيدة.

وأوضح أن قوة الميزانية العمومية للشركة تم تعزيزها بمستوى متميز للرسملة المعدلة حسب المخاطر وبأقوى المستويات حسب ما تم قياسها بواسطة معدل كفاية رأس المال لوكالة إيه إم بست للتصنيف الائتماني في ظل الحرص على الاحتياطي وأفضل مستويات السيولة.