نمو قياسي للإقراض في نهاية 2019

المصدر: أبوظبي- عبد الحي محمد

أكد مصرف الإمارات المركزي أن مؤشرات السلامة المالية الكلية للنظام المصرفي في الدولة ظلت إيجابية بقوة خلال 2019.

وكشف المصرف في تقرير السلامة المالية الكلية للربع الرابع 2019 الصادر أمس عن ارتفاع الأصول السائلة لدى القطاع المصرفي والتي تشمل الاحتياطي الإلزامي الذي يفرضه المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك في المركزي، بالإضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية، وديون القطاع العام والنقد في البنوك خلال عام 2019 بنحو 45.4 مليار درهم وبنسبة نمو 11%، حيث بلغت 452.9 مليار درهم بنهاية الربع الرابع لعام 2019 تشكل نسبة 15.2% من إجمالي الأصول البالغ 2.983 تريليون درهم، مقابل نسبة 14.7% لعام 2018 حيث بلغت الأصول السائلة 407.5 مليارات درهم إلى إجمالي الأصول البالغ 2.778 تريليون درهم.

وتضمن التقرير إحصاءات محدثة عن الإقراض مشيراً إلى نموه الإيجابي مسجلاً أعلى مستوياته حيث بلغ إجمالي الائتمان بنهاية الربع الرابع لعام 2019 نحو 1.852 تريليون درهم مقابل 1.739 تريليون درهم لعام 2018 بارتفاع مقداره 112.9 مليار درهم وبنسبة 6.49%.

ولفت التقرير إلى أن الإقراض الموجه للمقيمين (الإقراض المحلي) ارتفع من 1.528 تريليون درهم إلى 1.608 تريليون درهم بنهاية عام 2019 بارتفاع مقداره 79.57 مليار درهم وبنسبة 5.2%. كما ارتفع الإقراض الموجه لغير المقيمين من 210.9 مليارات درهم إلى 244.2 مليارا بنهاية 2019 بارتفاع مقداره 33.3 مليار درهم وبنسبة 15.8%.

وبلغت نسبة العائد على الأصول 1.6% بنهاية 2019 وهي نفس النسبة لعام 2018، لافتاً إلى ارتفاع صافي الدخل إلى 45.846 مليار درهم لرأس المال البالغ 2.869 تريليون درهم مقابل 41.9 ملياراً لرأس المال البالغ 2.687 تريليون درهم.

وبلغت القروض المتعثرة بنهاية الربع الرابع 2019 نحو 111.6 مليار درهم تشكل نسبة 6.5% من إجمالي الائتمان مقابل 91.4 ملياراً للربع الرابع 2018، تشكل نسبة 5.6% من إجمالي الائتمان.