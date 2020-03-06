مكاسب الاستثمار والطاقة تحدّ من هبوط الأسهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تماسكت غالبية الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، رغم استمرار هبوط المؤشرات الرئيسية، في ظل حالة من الحذر مسيطرة على معنويات المستثمرين مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا عالمياً.

وشهدت العديد من الأسهم القيادية في قطاعات الاستثمار والاتصالات والطاقة عمليات شراء مع وصول أسعار الأسهم لمستويات سعرية مغرية وجاذبة، فيما تواصلت ضغوط البيع على أسهم البنوك على أثر الخفض الأخير لأسعار الفائدة.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.57% أو ما يعادل 26.57 نقطة ليغلق عند 4643.09 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاستثمار والعقار، مقابل ارتفاع الاتصالات والطاقة، فيما تراجع سوق دبي 0.76% توازي 18.86 نقطة ليصل إلى 2460.54 نقطة، بضغط تراجع أسهم البنوك والعقار والنقل رغم ارتفاع الاستثمار.

وبقيت السيولة عند مستوياتها الطبيعية عند 382.9 مليون درهم موزعة بواقع 222.6 مليوناً في دبي و160.3 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 208.8 ملايين سهم منها 169.06 مليوناً في دبي و39.8 مليوناً بأبوظبي، من خلال 4516 صفقة.

سوق دبي

وفى سوق دبي، ارتفعت أسهم الاستثمار 1.06% على وقع مكاسب «شعاع» 3.72% و«دبي للاستثمار» 1.65%، بينما انخفض قطاع البنوك 0.7%. وهبط قطاع العقار 0.52% مع نزول «إعمار للتطوير» 2.54% و«الاتحاد العقارية» 1.55% و«ديار» 1% و«داماك» 1% و«أرابتك» 0.99% و«إعمار العقارية» 0.3%، فيما صعد «إعمار مولز» 0.64%. ونزل قطاع النقل 2.78%. وتزعم «دبي الإسلامي» النشاط مستقطباً 39.16 مليونا . وحقق «دبي التجاري» أكبر ارتفاع، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنحو 9.93%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع الاتصالات 1.31% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. وزاد قطاع الطاقة بنحو 0.59%. وانخفض قطاع البنوك 1.11%، ونزل قطاع العقار 2.05%، ونزل قطاع الاستثمار 0.85% مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.18% و«إشراق» 7.69%.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 41 مليون درهم. وحقق «سوداتل» أكبر ارتفاع بنسبة 5.79%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10%.

إفصاحات

- دعت شركة سوق دبي المالي مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العمومية الأربعاء 25 مارس لمناقشة مقترح توزيعات نقدية بنسبة 2.5% من رأسمالها بما يعادل 200 مليون درهم، وكشفت عن فتح باب الترشح لمجلس إدارتها اعتباراً من أمس إلى الأحد 15 مارس.

- وافقت عمومية لشركة دبي للتأمين خلال اجتماعها، أمس، على مقترح توزيع الأرباح السنوية بنسبة 35% من رأس المال بما يعادل 35 فلساً للسهم بواقع 35 مليون درهم.

- تعقد شركة الرمز كوربوريشن جمعيتها العمومية في 23 مارس لمناقشة مقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها لغاية 10% بحد أقصى.

- وافق مجلس إدارة شركة بي إتش مباشر للخدمات على البيانات المالية السنوية، وتحديد موعد العمومية في 15 أبريل.

- اقترح مجلس إدارة «مصرف أبوظبي الإسلامي» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 27.38 فلساً للسهم من صافي أرباح 2019، بشرط موافقة الجهات المختصة ودعوة العمومية للانعقاد في 29 مارس.

- يجتمع مجلس إدارة «البنك التجاري الدولي» في 30 مارس للنظر مقترح مجلس الإدارة لاستخدام رصيد الاحتياطي العام البالغ 11.104 مليون درهم لتغطية العجز في حساب الأرباح المحتجزة.

- أعلنت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» قيام «بنك الإمارات للاستثمار» ببيع 9.79% من أسهمه المملوكة في الشركة، فيما اشترت شركة «أسمنت رأس الخيمة» ما نسبته 9.15% من أسهمها، بينما اشترى مستثمرون آخرون 0.64%.

- أصدر مجلس إدارة «أسمنت الخليج» قراراً بالتمرير برفع توصية للجمعية العمومية المزمع عقدها في 2 أبريل المقبل بشأن الانسحاب من بورصة الكويت بسبب زيادة رسم الاشتراك السنوي.