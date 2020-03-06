الذهب يرتفع بفعل مخاوف «كورونا»

المصدر: لندن - رويترز

ارتفع الذهب أمس بفعل عمليات شراء طلباً للأمان تغذيها المخاوف حيال فيروس كورونا سريع الانتشار، لكن ارتفاعاً في أسواق الأسهم حدَّ من مكاسب المعدن. وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.2 % إلى 1638.70 دولاراً للأوقية (الأونصة). ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 % لتسجل 1639.50 دولاراً.

وقال مايكل مكارثي، كبير استراتيجيي السوق في سي.إن.سي ماركتس: «عندما نرى دعماً للذهب والدولار معاً، فهو مؤشر على رغبة في الملاذ الآمن من المستثمرين». وتعافى الدولار من تراجعاته الحديثة، مستمداً الدعم من بيانات قوية للوظائف الأمريكية يوم الأربعاء. وتدعم الذهب غير المدر للعائد من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة على نحو مفاجئ الثلاثاء الماضي لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات الوباء.