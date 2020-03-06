«إياتا»: شركات الطيران تخسر 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالمياً في 2020

المصدر: سنغافورة - رويترز

ذكر الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» أن شركات الطيران قد تخسر 113 مليار دولار من إيرادات نقل المسافرين عالمياً في 2020، بناءً على مدى انتشار فيروس كورونا.

وقال برايان بيرس كبير اقتصاديي الاتحاد: إن المرة السابقة التي واجه فيها القطاع صدمة كهذه كانت في 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

ولفت إلى أن تصور خسارة 62 مليار دولار يقوم على افتراض انحسار المرض في الأسواق الحالية التي بها أكثر من 100 حالة مسجلة كما في الثاني من مارس، أما الخسارة الأعلى وهي 113 مليار دولار فعلى أساس توقعات لانتشار المرض.