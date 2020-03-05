الأسهم المحلية تعاود الهبوط بعد خفض الفائدة

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، واقتصرت المكاسب على 7 أسهم وسط ضغوط بيع استهدفت أسهم البنوك بالأساس إلى جانب العقار والاستثمار والاتصالات، وذلك بعدما أثار خفض طارئ من المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة المزيد من القلق بشأن الآثار السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.

كانت معظم أسواق المنطقة سجلت خسائر، إذ هبطت بورصة مصر قرابة 1.9% والكويت 0.85% والبحرين 0.52% والسعودية 0.42%. وانخفض سوق دبي بنسبة 2.24% إلى مستوى 2479.4 نقطة وسط هبوط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا الخدمات، فيما هبط سوق أبوظبي بنحو 2.84% ليقفل عند 4669.66 نقطة، بضغط تراجع المؤشرات القطاعية باستثناء مكاسب هامشية للتأمين.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»: إن الأسهم المحلية تعرضت أمس لضغوط بيع مع تجدد المخاوف بشأن الآثار المتوقعة لفيروس كورونا على الاقتصاد العالمي، لا سيما بعدما خفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة، وما أعقبه من خفض على مستوى عدة بنوك مركزية عربية.

وأضاف الوسطاء أن بقاء السيولة عند مستوياتها الطبيعية يعد مؤشراً إيجابياً على عدم وجود هلع بيعي واستمرار احتفاظ المستثمرين بالأسهم.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 360 مليون درهم، منها 222.3 مليوناً في دبي، و136.7 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 205.87 ملايين سهم، موزعة بين 167.4 مليوناً في دبي، و38.47 مليوناً في أبوظبي، من خلال 3674 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض البنوك 1.87% بعد هبوط «دبي الإسلامي» 1.67%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.48%، فيما انخفض قطاع العقار 2.77% ونزل قطاع الاستثمار 2.64% مع نزول «دبي للاستثمار» 2.42%، و«سوق دبي المالي» 3.11%، و«شعاع كابيتال» 3.7%، وتراجع قطاع النقل 4.24%.

وتصدر «دبي الإسلامي» النشاط بنحو 49.31 مليون درهم،. وحقق «دار التكافل»، أكبر ارتفاع بنسبة 4.91%، فيما كان «المصرف الخليجي التجاري» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.84%.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بنزول قطاع البنوك 4.11% نتيجة تراجع «أبوظبي الأول» 4.99%، و«أبوظبي التجاري» 2.84%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.5%، وتراجع قطاع العقار 1.98%.

وهبط قطاع الاتصالات 0.78%، وتراجع قطاع الطاقة بنحو 0.8% ، ونزل قطاع الاستثمار 0.82% .وتصدر التداولات «أبوظبي الأول» 31.7 مليون درهم وتصدر «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» الأسهم الرابحة بنسبة 14.78% فيما كان «أبوظبي الأول» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.99%.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة شركة دبي إكس بي إنترتينمتس الاثنين بالتمرير لدعوة الجمعية العمومية ومراجعة تقرير الحكومة للعام 2019.

- أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية تحديث سجل مساهمي مصرف الشارقة الإسلامي في النظام الآلي لإدارة المقاصة، وذلك بإجراء عملية توزيع أسهم منحة بنسبة 5% للمساهمين المالكين لأسهم المصرف وتسجيلها في محافظهم الاستثمارية لدى الأعضاء وإدارة المقاصة كما في إغلاق 3 مارس.

- قرر مجلس إدارة «الشارقة للتأمين» التوصية للجمعية العمومية توزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 7% من رأس المال بواقع 7 فلوس للسهم عن 2019.

- كشفت «مجموعة الشارقة» عن استلامها إخطاراً من المحكمة بالحجز على عقارات الشركة، مشيرة إلى أن القيمة الإجمالية للعقارات تساوي قرابة 200 مليون درهم، بينما قيمة رصيد المطالبة حتى تاريخه 35.4 مليون درهم، وذلك بعد سداد الشركة 7 ملايين درهم في ملف التنفيذ من أصل مبلغ المطالبة البالغ 42.4 مليون درهم.

- كشفت شركة «إشراق للاستثمار» عن بلوغ خسائرها المتراكمة 994.09 مليون درهم في نهاية ديسمبر، مشيرة إلى أن بداية الخسائر ترجع إلى 2014 نتيجة إلغاء مبيعات، إضافة إلى خسائر أخرى نتيجة إعادة تقييم لاستثمارات عقارية قائمة وأخرى قيد التطوير في 2015 و2016 و2018 و2019، مشيرة إلى توسعها في نطاق أعمالها لتتحول من شركة تطوير عقارية إلى شركة استثمارية لتحقيق الاستفادة والتنوع.