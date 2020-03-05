رئيس تنفيذي جديد لـ«بي آند أو» للملاحة والخدمات اللوجستية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بي آند أو» للملاحة والخدمات اللوجستية تعيين مارتن هيلويغ رئيساً تنفيذياً جديداً للشركة. وكان مارتن هيلويغ خلال السنوات الثلاث الماضية مسؤولاً عن العمليات العالمية في شركة «بي آند أو» للملاحة والخدمات اللوجستية.

وسيقدم مارتن تقاريره إلى مايك باسكاران، الرئيس التنفيذي للعمليات اللوجستية والتكنولوجيا في موانئ دبي العالمية، وسيساهم من خلال عمله في تمكين «بي آند أو» للملاحة و الخدمات اللوجستية من الاندماج بشكل كامل ضمن عرض قيمة مُوحّد لخدمة العملاء.

وقبل ذلك، عمل مارتن طوال أكثر من 15 عاماً في مجال خدمات الحلول البحرية لصالح شركة «سفيتزر»، وهي شركة تابعة لمجموعة «إيه بيه مولر ميرسك»، حيث شغل أدواراً وظيفية في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والرئيس التنفيذي للشركة في الأمريكيتين، وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا.

وتركز شركة «بي آند أو» للملاحة والخدمات اللوجستية، من خلال عروض القيمة المميزة التي تقدمها للعملاء، على ثلاثة قطاعات – الخدمات البحرية، خدمات الموانىء والخدمات اللوجستية، وتقدم مجموعة من القدرات عالمية المستوى عبر مختلف قطاعات الأعمال، واضعةً السلامة وحماية البيئة في طليعة أولوياتها.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: إنني على ثقة بأن مارتن سيوفر قيادة قوية لشركة «بي آند أو» للملاحة والخدمات اللوجستية وفريق الإدارة العليا في الشركة في المستقبل. وإننا نتطلع إلى المرحلة المقبلة من رحلة نمو الشركة بقيادة مارتن وتحت إشرافه، لمواصلة إحداث الفرق الذي يحقق المزيد من القيمة لعملائنا.