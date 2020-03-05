«الإمارات دبي الوطني» يخفض رسوم معاملات

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني اتخاذ تدابير جديدة لدعم مجتمع الأعمال الإماراتي تماشياً مع المبادرات الأخيرة للحكومة والمصرف المركزي.

وتشمل الإجراءات خفض قسم خدمات المعاملات المصرفية في البنك رسوم المعاملات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، وتحديداً المعاملات التي يتم إنجازها عبر منصة «سمارت تريد» المطوّرة التي تغني العملاء عن زيارة فروع البنك. وبات بإمكان عملاء «سمارت تريد» الآن الاستفادة من تخفيضات كبيرة على رسوم إنجاز المعاملات.

كما يتيح البنك لعملائه فرصة تفعيل خدمات «سمارت تريد» مجاناً لمدة 3 أشهر، وهو الأمر الذي يمكّنهم من إنجاز المزيد من المعاملات الرقمية عن طريق البنك. ويواصل البنك أيضاً تقديم المزايا الاعتيادية فيما يخص رسوم إصدار خطابات الاعتماد والضمانات المصرفية التي يتم إرسالها عبر منصة «سمارت تريد».

وقال أحمد القاسم، نائب رئيس تنفيذي أول ورئيس الأعمال المصرفية للشركات والمؤسسات لدى بنك الإمارات دبي الوطني: «بصفته أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في الدولة كان البنك سباقاً في القطاع المصرفي إلى إطلاق إجراءات داعمة للشركات الإماراتية انسجاماً مع التوجيهات الأخيرة للحكومة والمصرف المركزي.

ويسرنا أن ندعم عملاءنا عبر خفض رسوم المعاملات المصرفية التي يتم إنجازها باستخدام منصة «سمارت تريد»، ما يسهم بالتالي في خفض تكاليفهم التشغيلية. علاوةً على ذلك، فإن استثمارنا وتركيزنا المتواصل على التحول الرقمي يتيحان لعملائنا إجراء غالبية معاملات التمويل التجاري عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة فروع البنك».