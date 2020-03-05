31.4 ملياراً توزيعات نقدية لـ 41 شركة

المصدر: (أبوظبي - رامي سميح)

وصلت توزيعات الأرباح النقدية لنحو 41 شركة وطنية مدرجة في أسواق المال المحلية إلى 31.4 مليار درهم عن 2019، موزعة بواقع 23.3 ملياراً لـ 25 شركة في سوق أبوظبي و8.2 مليارات لـ 16 شركة في سوق دبي.

وبحسب رصد «البيان الاقتصادي»، جاء «أبوظبي الأول» في الصدارة بإجمالي توزيعات 8.08 مليارات بواقع 74 فلساً للسهم الواحد، ثم «اتصالات» 6.95 مليارات بنحو 80 فلساً للسهم، يليه «أبوظبي التجاري» 2.64 مليار أو ما يعادل 38 فلساً للسهم الواحد.

وفى المركز الرابع جاء «الإمارات دبي الوطني» بنحو 2.52 مليار أو ما يوازي 40 فلساً للسهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بإجمالي 2.38 مليار أو ما يعادل 19.1 فلساً للسهم الواحد، ثم «دبي الإسلامي» بإجمالي 2.3 مليار أو 35 فلساً للسهم الواحد، يليه «الدار العقارية» بنحو 1.14 مليار أو ما يعادل 14.5 فلساً للسهم الواحد.

وجاء سادساً «بنك المشرق» بإجمالي توزيعات نقدية 710 ملايين درهم أو ما يوازي 4 دراهم للسهم الواحد، ثم «بنك رأس الخيمة الوطني» بنحو 503 ملايين أو ما يعادل 30 فلساً للسهم الواحد.