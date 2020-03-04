الأسهم تزيد مكاسبها إلى 12.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

رفعت الأسهم المحلية مكاسبها إلى 12.7 مليار درهم في جلستين، مع تحسن معنويات المستثمرين نسبياً بفعل آمال بأن تتخذ بنوك مركزية كبرى خطوات فعالية لمواجهة التأثيرات الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

ونشطت التداولات أمس، على أسهم البنوك للجلسة الثانية على التوالي وسط آمال خفض الفائدة عالمياً، ليصعد «أبوظبي الإسلامي» 2.76% و«دبي الإسلامي» 0.93% و«الإمارات دبي الوطني» 0.83% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الأول» 0.29%.

وصعد سوق أبوظبي بنحو 0.9% ليقفل عند 4906.17 نقاط، مع ارتفاع المؤشرات القطاعية عدا السلع، فيما أغلق سوق دبي على شبه استقرار عند مستوى 2536.21 نقطة، مع ارتفاع أسهم البنوك مقابل تراجع العقار والنقل والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 366.3 مليون درهم، منها 183.67 مليوناً في دبي، و182.6 مليوناً في أبوظبي، وجري التداول على 179.76 مليون سهم، موزعة بواقع 144.3 مليوناً في دبي، و35.46 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5079 صفقة.

سوق دبي

ودعم استقرار سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.75% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.83%، بينما انخفض قطاع العقار هامشياً 0.02% مع استقرار «إعمار العقارية»، وارتفاع «إعمار مولز» 1.29%، و«أرابتك» 1.1%.

وانخفض قطاع النقل 0.8%، وهبط قطاع الاستثمار 2.24% مع نزول «دبي للاستثمار» 3.12%، و«شعاع كابيتال» 1.82%، فيما صعد «سوق دبي المالي» 0.48%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32.6 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 31.3 مليوناً. وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.55% فيما كان «المصرف الخليجي التجاري»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، ارتفع قطاع البنوك 0.43% مع صعود «أبوظبي الأول»0.29%، و«أبوظبي التجاري» 0.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.76%، وزاد قطاع العقار 0.42%. كما ارتفع قطاع الاتصالات 2.8% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.14% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34%، و«طاقة» 0.14% وصعد قطاع الاستثمار 0.57%.

وتزعم «أبوظبي الأول» النشاط مستقطباً 57.56 مليون درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 40.6 مليوناً. وحقق «أسمنت رأس الخيمة» أكبر ارتفاع بنسبة 11.11% فيما كان «المستثمر الوطني» الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.14%.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات، حيث اتجهت نحو الشراء في سوق أبوظبي، بصافي استثمار 4.4 ملايين درهم، ونحو البيع بدبي، بصافي استثمار8.4 ملايين درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي، بصافي استثمار 8.4 ملايين درهم ونحو البيع بأبوظبي، بصافي استثمار 4.4 ملايين درهم.

إفصاحات

- يجتمع مجلس إدارة «تكافل الإمارات - تأمين» الأحد المقبل لمناقشة النتائج المالية السنوية، ورفع توصية للجمعية العمومية بشأن مدققي الحسابات.

- يناقش مجلس إدارة شركة «الصقر الوطنية للتأمين» الأحد المقبل التوزيعات السنوية واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

- قالت شركة «الخليج الاستثمارية» إن قطاع العقارات أظهر منذ بداية العام الماضي اتجاهاً شبه ثابت، لذا سوف تتجه إدارة الشركة لعمل تجديد لمحفظتها العقارية الاستثمارية والخدمات ذات الصلة، ومن المقرر أن تعقد الشركة عموميتها السنوية في 18 مارس.

- أعلن «بنك أبوظبي التجاري» أن المساهم الأكبر مجلس أبوظبي للاستثمار سيقوم بترشيح خلدون المبارك وأحمد الكليلي ومحمد الظاهري لتعيينهم أعضاء في مجلس إدارة البنوك خلال اجتماع العمومية المقرر في 18 مارس، والتي ستبحث توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 38% من رأس المال بإجمالي 2.64 مليار عن العام الماضي.