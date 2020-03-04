تعاون بين دبي و«آيل أوف مان»

المصدر: (دبي ـ البيان)

وقعت سلطة دبي للخدمات المالية مذكرة تفاهم جديدة مع هيئة الخدمات المالية في آيل أوف مان لتحل محل اتفاقيتين تم توقيعهما في فبراير 2005. وقع المذكرة برايان ستايروولت الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية وكارين بادجيرو الرئيس التنفيذي لهيئة الخدمات المالية.

وقال ستايروولت: يسعدنا توسيع وتعزيز التعاون مع المنظم المالي في آيل أوف مان بعد 15 عاماً من توقيع مذكرة التفاهم الأولى بيننا. والتعاون عنصر بالغ الأهمية لتمكيننا من الحفاظ على النزاهة والكفاءة والاستقرار ضمن قطاع الخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي.

كما يسهم في تعزيز سمعة المركز كمركز عالمي رائد ويتيح الفرصة لتبادل أفضل الممارسات، ودفع المزيد من التقدم في قطاع الخدمات المالية. وتضع مذكرة التفاهم إطار عمل للتعاون من أجل الإشراف الموحد على أنشطة الخدمات المالية عبر الحدود بما في ذلك برامج استحقاقات التقاعد وبرامج شراء الأموال الخاصة بالموظفين.

كما تتيح تبادل وجهات النظر حول الإصلاحات التنظيمية العالمية، وإدارة الأزمات وحلها، وتطوير التكنولوجيا المالية والتنظيمية. وستستمر الجهتان في التعاون بشكل وثيق للحد من مكافحة عمليات غسل الأموال والاحتيال والممارسات المحظورة الأخرى في مناطق اختصاصهما.