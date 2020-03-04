مانري لوجيستكس ينضم لناسداك دبي

المصدر: دبي - عمرو عادل

أودع صندوق «مانري لوجيستكس»، ومقره دبي، أسهمه في مركز إيداع الأوراق المالية التابع لبورصة ناسداك دبي ما يتيح أمام الصندوق - الأول من نوعه في المنطقة - توسعاً في خيارات الاستثمار للمستثمرين المؤهلين.

جاء ذلك خلال فعالية بمقر ناسداك دبي أمس للإعلان عن انضمام الصندوق إلى مركز الإيداع. و«مانري لوجيستكس» هو صندوق خاص للاستثمار العقاري أطلقته مجموعة بالمون جروب في دبي عام 2018، وتديره دلما كابيتال، ويركز بشكل أساسي على الخدمات اللوجستية والمنشآت الصناعية في مواقع مثل المنطقة الحرة بجبل علي ومجمّع دبي للاستثمار ودبي الجنوب.

ويحتفظ مركز الإيداع بالأسهم المودعة من قبل «مانري لوجيستكس» نيابة عن المساهمين في بيئة ائتمانية، كما يسهّل عمليات تحويل ملكية الأسهم بين المستثمرين.

شراء أصول

وقال مانوهار لاهوري، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة «بالمون جروب» المالكة لصندوق «مانري لوجيستكس»، إن التركيز الأساسي للصندوق في الوقت الراهن سيكون في الإمارات، إلى جانب دراسة شراء أصول في بعض الأسواق الإقليمية مثل السعودية وسلطنة عُمان بهدف مواكبة التطلعات المستقبلية للصندوق، لافتاً إلى أن الصندوق يدرس حالياً شراء أصول جديدة في أم القيوين، وميناء صحار العُماني.

وأضاف أن التسهيلات الائتمانية للشركة تبلغ نحو 32 مليون دولار من بنكي «أبوظبي الأول» و«رأس الخيمة الوطني»، ويدفع الصندوق ما بين 4.5 ـ 5% في الفائدة على التمويل، مضيفاً أن الصندوق بصدد ترتيب تمويل جديد من بنك الفجيرة الوطني.

وحول العائد على الإيجار في القطاع اللوجستي في الإمارات والمنطقة، أشار إلى أنه يتراوح بين 9.5 ـ 11% وهو ضعف معدل العائد في العديد من دول العالم.

فرصة جيدة

ومن جهته كشف زكاري سيفاراتي، الرئيس التنفيذي لشركة «دلما كابيتال»، أن إجمالي أصول الصندوق حالياً يبلغ 72.3 مليون دولار (265.3 مليون درهم)، لافتاً إلى أن التركيز حالياً على نمو الصندوق، وهناك فرصة جيدة لزيادة الأصول إلى 100 ـ 150 مليون دولار سنوياً في سوق الإمارات.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف حجم التجارة الإلكترونية الإقليمية بحلول عام 2022 مع تزايد الإقبال على مواقع التجارة الإلكترونية مثل أمازون ونون وغيرها، الأمر الذي يدعم الطلب المتزايد على العقارات اللوجستية والمستودعات الصناعية ومراكز توزيع الطلبات.

وحول إمكانية طرح الصندوق للاكتتاب العام، قال إن «مانري لوجيستكس» ليس لديه النية في الوقت الحالي للطرح الأولي ولكن يدرس طرحاً عاماً محتملاً، وإن كان ذلك يعتمد في الأساس على ظروف السوق واهتمام المستثمرين.

ويحقق صندوق مانري منذ نشأته عائداً سنوياً قدره 12%، مع تقييم محفظة بقيمة 72.33 مليون دولار نهاية 2019. ومن إجمالي المحفظة، تشكل العقارات المشيدة والخدمات اللوجستية والصناعية نسبة 70%.

منصة فعالة

وأعرب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي عن استعداد البورصة لدعم خطط الصندوق للتطوير والنمو في مجالات عدة وتحقيق استراتيجيته التجارية، مضيفاً أن مركز الإيداع يعتبر منصة فعالة للشركات الخاصة لتقديم مجموعة واسعة من الأعمال ضمن بيئة البورصة، وذلك كخطوة نحو المشاركة في توفير سبل جديدة للتمويل. ويقع مقر مانري ريت بي إل سي المتداولة باسم صندوق «مانري لوجيستكس» في مركز دبي المالي العالمي.