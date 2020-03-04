الأسهم المحلية تزيد مكاسبها إلى 12.7 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

رفعت الأسهم المحلية مكاسبها إلى 12.7 مليار درهم خلال جلسات أمس، مع تحسن معنويات المستثمرين نسبياً، بفعل الآمال بأن تتجه بنوك مركزية كبرى صوب خطوات لمواجهة الضربة الاقتصادية العالمية الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا».

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 366.3 مليون درهم، منها 183.67 مليوناً في دبي، و182.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 179.76 مليون سهم، موزعة بواقع 144.3 مليوناً في دبي، و35.46 مليوناً في أبوظبي.

ودعم استقرار سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.75% مع ارتفاع «دبي الإسلامي» 0.93%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.83%، بينما انخفض قطاع العقار هامشياً 0.02% مع استقرار «إعمار العقارية»، وارتفع «إعمار مولز» 1.29%، و«أرابتك» 1.1%، فيما هبط «داماك» 1.26%، و«إعمار للتطوير» 1.1%، و«الاتحاد العقارية» 0.5%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 32.6 مليون درهم، تلاه «العربية للطيران» بسيولة 31.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 28.45 مليون درهم. وحقق «المدينة للتمويل» أكبر ارتفاع بنسبة 14.55% فيما كان «المصرف الخليجي التجاري»، الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.88%.

وفي سوق العاصمة، ارتفع قطاع البنوك 0.43% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.29%، و«أبوظبي التجاري» 0.6%، و«أبوظبي الإسلامي» 2.76%، وزاد قطاع العقار 0.42% مع نمو «الدار» 0.48%، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 0.47%، كما ارتفع قطاع الاتصالات 2.8% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع الطاقة 0.14% مع ارتفاع «أدنوك للتوزيع» 0.34%، و«طاقة» 0.14%، وذلك في ظل استقرار «دانة غاز»، وصعد قطاع الاستثمار 0.57% على أثر ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.3%، و«العالمية القابضة» 0.44%.