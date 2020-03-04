ارتفاع قيمة رصيد مشتقات العملات الأجنبية

المصدر: (أبوظبي - وام)

بلغت قيمة الزيادة في حساب خطابات الضمان والاعتمادات والالتزامات والتسهيلات الائتمانية الأخرى التي قدمتها البنوك في الإمارات للمؤسسات والشركات نحو 108 مليارات درهم خلال يناير2020، ما رفع من اجمالي الرصيد التراكمي الى 4.35 تريليونات درهم مقارنة مع اجمالي الرصيد في ديسمبر 2019، وذلك بحسب احصائيات مصرف الإمارات المركزي.

وأظهرت حركة التعاملات على هذا النوع من الخدمات الائتمانية أن رصيد خطابات الالتزامات التي قدمتها البنوك ارتفع من 210.8 مليار درهم في ديسمبر 2019 إلى 239.2 مليار درهم تقريبا في يناير من العام الجاري وبنمو نسبته 13.5%.

وارتفعت قيمة رصيد مشتقات العملات الأجنبية إلى 766.3 مليار درهم في يناير بزيادة قدرها 66.2 مليارا درهم مقارنة مع ديسمبر 2019 في حين ارتفع رصيد عوائد الفوائد على مشتقات العملات الأجنبية من 2.75 تريليون درهم إلى 2.764 تريليون درهم تقريبا خلال فترة الرصد ذاتها.

وبلغ رصيد خطابات الضمان نهاية يناير 385.9 مليار درهم، فيما وصل رصيد خطابات الاعتمادات إلى 101.7 مليار وتوزعت بقية مبلغ الضمانات البنكية على خدمات ائتمانية أخرى.