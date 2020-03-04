فرصة للإجازات لموظفي «الإمارات»

قال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات - طيران الإمارات، إن انتشار كوفيد-19، وفرض بعض الدول قيوداً على سفر ودخول أطقم الرحلات والركاب، جعلا طيران الإمارات تعدّل جدول عملياتها، إما بتقليل عدد الرحلات أو إلغائها إلى وجهات معيّنة. وأوضح أنه نجم عن هذه التعديلات في جدول العمليات توافر موارد أكثر مما تتطلّب بعض مجالات العمل اليومية، مضيفاً أنه نظراً إلى وفرة الموارد بما يزيد على الحاجة مؤقتاً في بعض الأقسام والدوائر، ورغبة بعض الموظفين في الاستفادة من إجازاتهم، فقد أتحنا لهم خيار التقدم والاستفادة من رصيد إجازاتهم أو التقدم بطلب إجازة طوعية غير مدفوعة الأجر لمدة تصل إلى شهر واحد.

وقال إنه للتعامل مع تطورات الفيروس، فقد قمنا بتفعيل «مركز إدارة الأزمات» بالكامل منذ يناير لمراقبة الموقف عن كثب واتخاذ إجراءات حاسمة في جميع مجالات أعمالنا. وتضمنت هذه التدابير تقديم الإرشادات الصحية لموظفينا، وتنفيذ إجراءات في المطار لتلبية متطلبات السفر إلى دول معينة، وفي الوقت الذي شهدنا فيه بعض التباطؤ في أسواق معينة، سجّلت مناطق أخرى طلباً مرتفعاً.

وشدد على أن طيران الإمارات تضع سلامة وصحة عملائها وموظفيها على رأس قائمة أولوياتها ولا تتهاون في ذلك على الإطلاق. وقال إننا على تواصل مستمر مع الهيئات الصحية الدولية والمحلية للتأكد من مواكبة وتطبيق أحدث الإرشادات. (دبي - البيان)