«دانة غاز»: لا تأثير لـ«كورونا» على العمليات

المصدر: (الشارقة - البيان)

أكدت شركة «دانة غاز»، أن خطط نمو الشركة وعملياتها لم تتأثر بفيروس «كورونا»، وذلك بفضل التدابير الوقائية التي اتخذتها الشركة للتعامل مع حالات الطوارئ وحماية الأفراد والأصول.

وتسير العمليات التشغيلية للشركة في إقليم كردستان العراق ومصر بسلاسة وبلا انقطاع، حيث تتمتع الشركة بتدفقات نقدية قوية مرتبطة بعقود غاز طويلة الأجل غير مرتبطة بأسعار النفط، مما يشكل نوعاً من التحوط الطبيعي الذي يعمل على المحافظة على إيرادات الشركة ويقلل من أثر انخفاض أسعار النفط.

وقال باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «حققت الشركة أداءً قوياً خلال أول شهرين من 2020 رغم حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الاقتصاد العالمي نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقد تعاقدنا مع مقاول لخدمات الهندسة والمشتريات والإنشاءات ليبدأ فوراً بناء أول خطوط معالجة الغاز الطبيعي التي تعتزم «بيرل بتروليوم» إنشاءها في إقليم كردستان العراق. كما حافظنا على مركزنا النقدي القوي عند 425 مليون دولار. وعليه، يتوقع أن يوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية 2019».