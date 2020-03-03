الأسهم المحلية ترتد صعوداً بـ 7.6 مليارات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

ارتدت الأسهم المحلية صعوداً في ختام جلسة، أمس، محققة أفضل أداء في منطقة الشرق الأوسط بعدما ربح رأسمالها السوقي نحو 7.6 مليارات درهم، بعدما نجحت في تعويض جانب كبير من الخسائر التي لحقت بها، بسبب المخاوف من تأثير كورونا على الاقتصاد العالمي.

وارتفع سوق دبي بنسبة 2.54% أو ما يعادل 62.84 نقطة لينجح في الارتداد أعلى حاجز 2500 نقطة، وصولاً إلى 2536.66 نقطة بمكاسب 6.3 مليارات درهم مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار والسلع والاستثمار والخدمات والتأمين والاتصالات، فيما صعد سوق أبوظبي بنحو 0.84% إلى 4763.48 نقطة وربحت الأسهم 1.27 مليار درهم بدعم مكاسب البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة والسلع والصناعة.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، حققت معظم أسواق المنطقة مكاسب طفيفة أو هامشية مقارنة بخسائرها، أول من أمس، إذ صعدت بورصة السعودية 0.06% ومصر 0.55%، والأردن 0.44%، وزاد المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت 0.99%، والبحرين 2.2%، بينما تراجعت بورصة مسقط هامشياً.

وقال وسطاء لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسهم المحلية نجحت في تعويض خسائرها، والتفوق على باقي أسواق المنطقة في ظل حرص المستثمرين على اقتناص الفرص المتاحة مع تداول الأسعار عند مستويات مغرية خصوصاً الأسهم الكبرى ذات التوزيعات الجيدة، كما أن التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية عززت المعنويات .

واستقطبت الأسهم سيولة 421.4 مليون درهم، منها 241.5 مليوناً في دبي، و179.9 مليوناً بأبوظبي، وجرى التداول على 185.4 مليون سهم، موزعة بواقع 143.7 مليوناً في دبي، و41.74 مليوناً في أبوظبي، من خلال 6086 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 2.86% مع صعود «إعمار العقارية» 3.31%، و«إعمار للتطوير» 1.11%، و«إعمار مولز» 1.31%، و«الاتحاد العقارية» 4.74%، و«أرابتك» 4.29%، و«داماك» 5.15%، و«ديار» 2.69%، وزاد قطاع البنوك 1.96% على وقع مكاسب «دبي الإسلامي» 1.71%، و«الإمارات دبي الوطني» 2.56%.

وارتفع قطاع الاستثمار 2.43% ، فيما زاد قطاع النقل 3.95%.

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 53.87 مليونا. وحقق «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 6.21%، فيما كان «الوطنية للتأمينات العامة» الأكثر انخفاضاً بنحو 4.35%.

سوق أبوظبي

وارتفع سوق أبوظبي بنحو 0.84% إلى 4763.48 نقطة حيث زاد قطاع البنوك 1.44%. وارتفع قطاع العقار 3.9%.

وزاد قطاع الطاقة 3.46%، ونما قطاع الاستثمار 0.46%. وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات بقيمة 48.87 مليون درهم. وحقق «دانة غاز» أكبر ارتفاع، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.74%.

المؤسسات

مالت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو التسييل في السوقين، بصافي استثمار 30 مليون درهم، منها 12 مليوناً في دبي، و18 مليوناً في أبوظبي، فيما عمد الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 30 مليون درهم.

إفصاحات

- دعت شركة دبي للمرطبات المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية الاثنين 23 مارس لمناقشة البيانات المالية السنوية، ومقترح التوزيعات النقدية بنسبة 70% من رأس المال بقيمة 63 مليون درهم، أي 0.7 درهم لكل سهم، وفتحت باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة في الفترة حتى 10 مارس.

- أوصى مجلس إدارة شركة أرامكس بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين بنسبة 16.5% من رأس المال عن 2019.

- أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للتأمين «أدنيك» دمج أسهمها مع «أدنيك 2» والناتجة عن تحويل السندات إلزامية التحويل إلى أسهم، في نهاية الأربعاء 25 مارس، وسيكون صاحب الحق في الأرباح هو مالك السهم المسجل في 25 مارس.

- تعقد شركة «الخليج للمشاريع الطبية» اجتماع العمومية في 18 مارس للنظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم.

- تنظر عمومية «الإمارات للتأمين» في 26 مارس مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 60 فلساً للسهم.